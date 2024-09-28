Голливудский режиссер Вадим Перельман: мою родную страну, в которой живут лучшие люди в мире, бомбят лживые и циничные упыри и воры

Выходцев из Украины в Голливуде довольно много, но, как правило, речь идет об актерах, а вот режиссеров можно сосчитать на пальцах одной руки, да и то все они остались в прошлом. И Вадим Перельман в этом смысле – человек уникальный: будучи гражданином мира (он живет там, где работает, переезжая из Америки в Европу и обратно), он не забывает и о стране, в которой появился на свет.

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В 2000-х годах режиссера часто можно было встретить на "Молодости", Киевском и Одесском международных кинофестивалях, где он был членом жюри. Как только началась война России против Украины, Перельман сразу же высказался в поддержку родины. На своей страничке в Facebook он написал, что у него нет слов: "Лютая ненависть стоит комом в горле. Мою родную страну, в которой живут лучшие люди в мире, бомбят лживые и циничные упыри и воры. А их рабы бурчат что-то об ипотеках и о том, как стремно им теперь будет ездить на курорты. Стыд!"

Ранние годы в Киеве

Вадим Перельман родился в Киеве, в самом его центре, в Октябрьской – ныне Александровской – больнице. Его отец, Валерий Перельман, был главным инженером Каневской гидроэлектростанции. Дом, в котором жила семья, находился на углу улиц Саксаганского и Красноармейской (ныне – Большая Васильковская), окна их квартиры на втором этаже выходили на Национальный – ныне Олимпийский – стадион. Впоследствии семья переехала в коммуналку на улицу Горького, в наше время – Антоновича. В детстве мальчик увлекался живописью и хотел стать художником – о режиссерской карьере он и не помышлял.

Из серо-красного – в цветной мир

Но судьба распорядилась по-другому – их жизнь перевернулась с ног на голову. В 1972 году, когда Вадиму было 9 лет, его отец погиб в автокатастрофе, а мать, оставшись без какой-либо помощи и поддержки, всерьез задумалась об эмиграции. Мать подала документы на выезд, и спустя пять лет им наконец-то удалось уехать. Правда, перед этим из-за своего выбора они пережили много унижений: мать, как "изменницу" родины, уволили с работы, а самого Вадима исключили из школы, так что жалеть в родном городе им было не о чем. А в Европе они, по признанию самого Перельмана, из серо-красного Советского Союза попали в цветной мир.

Из Италии в Канаду

Первой страной на их пути стала Италия – они поселились неподалеку от Рима, в районе, который Вадим называет "бандитским": он боялся ходить по нему после наступления темноты, поэтому иногда спал в парке на скамейке. Итальянского Вадим не знал, поэтому работал там, где можно было обойтись без языка: заправлял машины на бензоколонке, мыл посуду в кафе, продавал цветы, собирал мячи на поле для гольфа, работал барменом. Полученные небольшие гонорары он разменивал на мелкие купюры, чтобы его карманы были набиты деньгами. В свободное время Вадим много занимался, что позволило ему после переезда в Канаду, в которую они с матерью добирались два (!) года, поступить в престижный Университет Альберты на курс "История кино" – такая специализация показалась ему самой… легкой из всех существующих.

Начало режиссерской карьеры

Режиссурой Перельман заинтересовался случайно, увидев документальный "фильм о фильме", посвященный съемкам "Скрипача на крыше" режиссера Нормана Джонсона по произведению Шолом-Алейхема. Съемочный процесс показался Вадиму крайне интересным. До этого он, по его признанию, не знал, что такое кинематограф, – читал книги: кино "захлестнуло" его, как волна, и он решил попробовать себя в качестве режиссера. Профильное образование Перельман получил в киношколе Университета Райерсон, а свою режиссерскую карьеру начал с рекламных роликов и музыкальных клипов.

Впечатляющий дебют

Первая же снятая Перельманом лента – "Дом из песка и тумана" по мотивам романа американского писателя Андре Дюбю, – рассказывающая об иранской семье, эмигрировавшей в США, позволила говорить о нем как о серьезном режиссере. Картина была номинирована сразу на три "Оскара" – "За лучшую мужскую роль" (британский актер Бен Кингсли), "За лучшую роль второго плана" и "За лучшую музыку", а таким "урожаем" может похвастаться редкий дебютант. Несмотря на то что критики назвали картину "антиголливудской", он заслужил уважение коллег. По словам Перельмана, в Голливуде есть только два пути стать знаменитым: снять фильм, который понравится критикам, или заработать хорошие деньги самому – Перельману удалось как первое, так и второе. Хорошую оценку своей работы режиссер получил от самого Стивена Спилберга, который сказал, что такое кино мог снять только настоящий режиссер.

Два года жизни на фильм с Умой Турман

Еще через четыре года Перельман снял свою следующую картину – "Вся жизнь перед глазами" (в украинском прокате она называлась "Мгновения жизни"), главную роль в которой сыграла Ума Турман. По словам режиссера, эта картина стоила ему двух лет жизни. Уникальность картины состоит в том, что над натурными съемками в штате Коннектикут работали сразу два оператора. Второму Перельман дал задание отснять колоритный видеоряд: цветы, пчел, птиц, червяков. Режиссер очень сожалел, что большая часть этих кадров в окончательную версию фильма не вошла, а 95 процентов цветов в картине – искусственные.

Одесса – фестивальный город

Журналисты часто спрашивают Перельмана, что он думает об украинском кино – и особенно о том, как его возродить. Режиссер не раз высказывал свое мнение об украинских кинофестивалях – больше всего ему нравился Одесский международный, который он сравнивал с Каннским. В значительной степени это, на его взгляд, связано с расположением Одессы: город у моря с его курортами, пляжами, ресторанами и ночными клубами как нельзя лучше подходит для международного кинофорума. Главное при этом не сводить его программу к одному жанру и не смешивать фестиваль с кинорынком. Возможно, после победы фестиваль в Одессе удастся возродить и превратить в такой форум, каким его видит Перельман.

В Голливуде кино снимают "бухгалтеры"

Что до Голливуда, то, на взгляд Перельмана, который знает его изнутри, сегодня кино в нем снимают "бухгалтеры": никто не работает "по велению души", а возможность успеха или неуспеха той или иной ленты просчитывают "комитеты", похожие на худсоветы советского времени, и фокус-группы. Именно эти люди решают, что нужно сделать, чтобы на прокате фильма можно было хорошо заработать. "Последними из могикан" – режиссерами, которые еще сопротивляются сложившемуся положению вещей, – Перельман называет Стивена Спилберга, Мартина Скорсезе, Кристофера Нолана, Роберта Эндерса и Майкла Бэя.