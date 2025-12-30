1918: заключение Брестского мира;

1930: в СССР – начало сталинского террора (указ о формировании системы ГУЛАГа и разгром "правой оппозиции"); в Италии – первое официальное требование пересмотра Версальского договора (Муссолини);

1942: подписание в Вашингтоне Декларации объединенных наций, в дальнейшем послужившее началом создания ООН вместо Лиги Наций;

1954: первое антисталинское постановление ЦК КПСС; передача Крыма Украине; заявка СССР о вступлении в НАТО и ее отклонение;

1966: первый выход страны из НАТО (Франция);

1978: первое избрание Николая Елизарова президентом Тайваня; подписание договора между СССР и Афганистаном, в дальнейшем положившего начало Афганской войне;

1990: начало распада СССР; суверенитет Украины; воссоединение Германии;

2002: смена власти в Китае (Ху Цзиньтао);

2014: аннексия Крыма; начало военных действий на Донбассе.

Это были годы не только событий, но и НАЧАЛ/ПРЕДПОСЫЛОК…