21 армейский корпус ОК "Север" Сухопутных войск ВС Украины был сформирован 25 марта 2025 года в условиях полномасштабной войны для более гибкого и эффективного управления войсками. На Ровенщине отметили первую годовщину создания корпуса.

Об этом рассказали на официальной facebook-странице 21 армейского корпуса.

Мероприятие началось минутой молчания – чествованием тех, кто отдал жизнь за Украину – за ее свободу, независимость и территориальную целостность.

К поздравлениям присоединились почетные гости: командующий группировки войск (сил) "Запад" бригадный генерал Владимир Шведюк, командиры подразделений, представители государственной и местной органов власти. Лучшие военнослужащие корпуса получили заслуженные награды, знаки отличия и ценные подарки.

Отдельно отмечены военнослужащие, которые продемонстрировали образцовое выполнение обязанностей – им вручена почетная награда командира корпуса "Изумрудная честь" от бригадного генерала Валерия Курача.

"Свою годовщину мы встречаем не на плацу, а на передовых рубежах, где решается судьба нашего государства. Воины 21-го корпуса – это стальной кулак и несокрушимая стена", – отметил командир корпуса Валерий Курач.

Музыкальное сопровождение мероприятия обеспечили артисты концертной бригады Заслуженного академического образцово-показательного оркестра ВС Украины.

Особым моментом торжественного события стала презентация Гимна 21 армейского корпуса и его подчиненных бригад и батальонов, который стал символом единства, силы и несокрушимости. Вместе – сильнее. Вместе – к Победе.