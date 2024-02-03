Глава ПЦУ Эпифаний отмечает 45-летие: интересные факты и мощные цитаты патриарха

Митрополит Эпифаний, в мире Сергей Петрович Думенко, в 2019 году принял на себя историческую роль, став первым предстоятелем независимой от Москвы Православной церкви Украины. Его интронизация произошла вскоре после получения томоса и пришлась на сороковой день рождения священника.

Видео дня

Сегодня он отмечает 5-летие с того исторического дня и свой 45-й день рождения. OBOZ.UA поздравляет главу ПЦУ с праздником и рассказывает, чем известен митрополит Эпифаний, и какие его высказывания стали наиболее знаковыми.

Биография митрополита Эпифания

Родился Сергей Думенко 3 февраля 1979 года в селе Волково Одесской области. Вскоре семья перебралась в Черновицкую область. Там будущий предстоятель ПЦУ провел детство и юность, отучился в школе. Дальнейшую судьбу он решил связать с церковью, поэтому в 1996 году поступил в Киевскую Духовную семинарию, которую закончил в 1999 году по первому разряду. Сразу после этого он поступил в Киевскую Духовную Академию и выпустился в 2003 году, получив степень кандидата богословия. Позже преподавал в Ровенской духовной семинарии УПЦ КП.

Эпифаний, кроме церковного служения, много занимался также журналистикой. В частности, он занимал должность редактора сайта "Ровно Православное" – официального сайта Ровенской епархии и был членом редколлегии церковно-религиозной газеты "Духовная нива" официального печатного органа Ровенской епархии. Также вступил в Национальный союз журналистов Украины и Международную федерацию журналистов.

Продолжить образование тогда еще Сергей Думенко решил на философском факультете Афинского национального университета. Закончив его, постригся в монахи и принял имя Эпифаний.

Свое служение он начал в лоне Украинской православной церкви Киевского патриархата. Ее настоятель Филарет рукоположил Эпифания в иеродиакона, а впоследствии тот дослужился до сана архимандрита. В 2008 году он стал секретарем патриарха Филарета и занял должность управляющего делами Киевской епархии. Позже стал наместником Свято-Михайловского Выдубицкого мужского монастыря.

Эпифаний успел получить сан митрополита Переяслав-Хмельницкого и Белоцерковского. А еще был назначен Патриаршим наместником с правами епархиального архиерея.

Накануне получения томоса 13 декабря 2018 Эпифания избрали кандидатом на пост предстоятеля единой Украинской православной церкви, а 15 декабря на Объединительном соборе в Софийском соборе он был избран первым главой Православной церкви Украины. 6 января 2019 именно Эпифаний в Стамбуле получил из рук Вселенского патриарха Варфоломея I Томос об автокефалии Православной церкви Украины. Интронизация предстоятеля прошла уже 3 февраля 2019 года.

Именно под руководством Эпифания ПЦУ приняла историческое решение о переходе на новоюлианский календарь. Все церковные даты теперь совпадают с григорианским календарем, но отличается подход к исчислению Пасхи и связанных с этим праздников. Также митрополит впервые в истории ПЦУ провел рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре, которая до этого находилась под контролем УПЦ Московского патриархата.

Эпифаний владеет несколькими иностранными языками, в том числе греческим. Среди своих любимых писателей называет украинского литератора и философа Григория Сковороду, которого ценит за христианскую мудрость, изложенную в произведениях.

Высказывания Эпифания

Митрополит ПЦУ практически сразу после начала российской агрессии в Украине выступил за разделение церквей, признав УПЦ МП агентом влияния Москвы.

"Сейчас происходит борьба не между единой поместной православной церковью и РПЦ в Украине – это борьба на международном уровне, это в определенной степени геополитика, потому что российское государство работает в этом направлении уже десятилетия".

"Это было большой ошибкой, когда Россия начала противодействовать. Но, к сожалению, патриарх Кирилл не независим. Без ведома российского государства, уверен, он не принимает никаких решений".

"РПЦ в Украине является последним форпостом Путина. Потому что церковь глубоко проникает в души православных украинцев. И мы это реально видим, насколько церковь зомбирует их в этом направлении"

Эпифаний не выступает за примирение с Россией на любых условиях, а настаивает на достижении справедливости для Украины.

"Мы молимся, чтобы Господь послал нам справедливый мир. Справедлив, а не любой мир, потому что мир в неволе нам не нужен. Нам нужен справедливый мир в своем независимом, едином Украинском государстве"

Еще до начала полномасштабной агрессии РФ он отмечал важность жертвы, которую приносят украинские воины, обороняющие родную землю.

"Павшие защитники совершили большое самопожертвование — отдали свою жизнь ради родной страны, ради своих ближних, ведь как учил Господь наш Иисус Христос: "Нет больше той любви, как кто душу свою положит за друзей своих""

"Когда нас называют бандеровцами, то мы этим гордимся… Для некоторых такое наименование ругательно, но для нас это честь. Потому что наша земля породила таких славных героев, которые когда-то говорили, что придет время и один будет говорить "Слава Украине!", а миллионы будут отвечать "Героям Слава!".

Эпифаний настаивает не на бездумном исполнении церковных канонов. Он призывает верующих вдумчиво подходить к таким практикам, как пост или покаяние. Да и к жизни в целом.

"Разве есть грех в том, что я съем мясо?", "Разве Бог смотрит ко мне в тарелку?". Такие вопросы можно услышать от критиков постового питания. Бесспорно, что есть, само собой, не является грехом. Однако, если мы на время не можем добровольно сдержать себя от вкусной и привычной для нас пищи, то как мы сможем себя сдержать от греховных привычек? Сдержанность тела помогает нам овладевать нашими страстями, воспитывает силу воли, приучает к тому, что душа направляет тело, а не тело имеет душу за свою прислужницу. Мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть, и пост позволяет нам задуматься: что на самом деле первичное и главное, а что — второстепенное. Пост нужен не Богу или Церкви, а он нужен нам самим".

"Дорога к мечте о богатой жизни лежит через ежедневный труд, через, как говорил Уинстон Черчилль кровь, труд, слезы и пот".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как украинцы будут праздновать церковные праздники в 2024 году по новому календарю.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.