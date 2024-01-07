Церковный календарь на 2024 год: когда украинцы будут праздновать главные праздники по новому календарю

Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь 1 сентября 2023 года, поэтому даты непереходных праздников сместились на 13 дней раньше. Украинцы будут отмечать праздники в этом году по новому стилю.

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OBOZ.UA опубликовал церковный календарь на 2024 год. Посмотрите новые даты, чтобы знать, когда приходятся православные праздники.

Переходные двунадесятые праздники 2024 года, даты которых зависят от Пасхи:

28 апреля – Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим;

9 мая – Вознесение Господне;

23 июня – День святой Троицы (Зеленые праздники, Пятидесятница).

Непереходные двунадесятые праздники 2024 года:

6 января – Богоявление или Крещение Господне;

2 февраля – Сретение Господне;

25 марта – Благовещение Пресвятой Богородицы;

6 августа – Преображение Господне;

15 августа – Успение Богородицы;

8 сентября – Рождество Богородицы;

14 сентября – Воздвижение Господнего Креста;

21 ноября – Введение во храм Пресвятой Богородицы;

25 декабря – Рождество Христово.

Другие большие церковные праздники 2024 года:

1 января – Обрезание Господне;

24 июня – Рождество Иоанна Предтечи;

29 июня – Святых апостолов Петра и Павла;

29 августа – Усекновение главы Ивана Предтечи;

1 октября – Покров Пресвятой Богородицы.

Православный календарь на каждый месяц 2024 года:

Январь

1 января – святого Василия Великого;

5 января – Крещенский сочельник. Постный день;

6 января – Святое Богоявление. Крещение Господне;

12 января – святой мученицы Татианы;

30 января – троих святых: Василия Великого, Григория Богослова, Ивана Златоустого.

Февраль

2 февраля – Сретение Господне.

Март

25 марта – Благовещение Пречистой Девы Марии.

Апрель

28 апреля – Вход Господень в Иерусалим.

Май

5 мая – Пасха, Воскресение Христово;

25 мая – Третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя.

Июнь

13 июня – Вознесение Господне;

23 июня – Сослание святого духа, Пятидесятница;

24 июня – Святого духа (Пресвятая Троица);

29 июня – святых апостолов Петра и Павла.

Июль

7 июля – Матери Божьей неустанной помощи;

15 июля – святого равноапостольного князя Владимира Великого;

25 июля – Успение святой Анны.

Август

1 августа – Перенесение честного креста;

6 августа – Преображение Господне;

15 августа – Успение Пресвятой Богородицы;

29 августа – Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя.

Сентябрь

8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы;

14 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего креста Господня.

Октябрь

1 октября – Покров Пресвятой Богородицы.

Ноябрь

8 ноября – Собор архистратига Михаила;

21 ноября – Введение во храм Пресвятой Богородицы;

30 ноября – святого апостола Андрея Первозванного.

Декабрь

6 декабря – святого Николая;

9 декабря – Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы;

25 декабря – Рождество Христово.

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