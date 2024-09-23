В ночь с 21 на 22 сентября 1709 г. умер Иван Мазепа.

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Гетман Войска Запорожского, глава казацкого государства на Левобережной и всей Приднепровской Украине. Князь Священной Римской империи.

Это далеко не полные титулы человека, чье сердце перестало биться 315 лет назад.

Мазепа на долгие столетия стал символом борьбы украинцев против московских зайд.

Так же московских.

Напомню, во времена Мазепы России не было.

Было столичное царство, которое возглавлял Петр I.

Иван Мазепа не рядовой государственный и военный деятель, блестящий дипломат и поэт.

Политик, после Руины впервые объединивший большую часть Левобережной и Правобережной Украины под свою булаву.

Как говорили в те времена "От Богдана до Ивана не было Гетьмана"

Больше всего он любил Украину…

За нее и пострадал…

Москва считала его одним из величайших предателей. Наложила анафему. Его сторонники уничтожались.

А имя "мазеповец" на долгие десятилетия стало бранью россиян по отношению к украинцам.

Совместно с Петлюрой и Бандерой он стал символом борьбы украинцев за независимость

Прошли годы и справедливость победила.

Украина – обрела независимость

Вселенский Патриарх 2018 года заявил, что Константинополь никогда не признавал анафему, которую Москва наложила на Гетьмана и она была официально снята.

Так что по возможности вспомните Мазепу и других борцов за Независимую Украину

Слава Украине!