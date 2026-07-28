Георгины будут цвести до первых заморозков: что нужно сделать уже сейчас

Георгины могут радовать своим красочным цветением неделями, но только при условии надлежащего ухода. Просто запомните несколько простых советов по уходу, чтобы наслаждаться их красотой до осени.

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Один из них оказывает особенно значительное влияние на продолжительность их цветения. Выбор правильного места для растений чрезвычайно важен. Оно должно быть солнечным, поскольку растениям требуется около 6–8 часов света ежедневно. Почва в идеале должна быть плодородной, хорошо дренированной и лёгкой, пишет OBOZ.UA.

Кроме того, важно мульчировать почву вокруг кустиков, чтобы уменьшить испарение воды и поддерживать постоянную температуру почвы, что способствует росту георгин. Также важно удалять увядшие цветы. Это быстрый и простой шаг, который эффективно стимулирует растение к образованию новых бутонов. Лучше всего делать это утром, используя острые, чистые секаторы.

Правильный полив георгин также имеет решающее значение для цветения. Делать это следует нечасто, но тщательно. Воду нужно направлять непосредственно в почву, чтобы избежать намокания цветов и листьев.

Помимо базового ухода, георгины также нуждаются в регулярном удобрении. Однако для этого не нужно покупать химические средства. Оказывается, достаточно проверенного домашнего средства, как у наших бабушек, с использованием сушеной кофейной гущи. Она содержит значительное количество азота, калия и фосфора – питательных веществ, которые способствуют образованию почек, укрепляют побеги и улучшают общее состояние растения.

Все, что вам нужно сделать, – это тщательно высушить кофейную гущу, затем рассыпать тонким слоем вокруг георгин и аккуратно перемешать с верхним слоем почвы. Это натуральное удобрение следует вносить каждые 2–3 недели, чтобы поддержать рост растений и стимулировать обильное цветение.

Кроме того, кофейная гуща улучшает структуру почвы и слегка подкисляет её, что может быть полезно, если почва слишком щелочная. Однако важно использовать её экономно, поскольку слишком толстый слой кофейной гущи может препятствовать проникновению воды. При условии регулярного ухода и естественного удобрения георгины вознаградят вас обильным и продолжительным цветением до первых заморозков.

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