География не ограничивается Европой: в Украинский легион в Польше подали уже более 1,5 тысячи заявок

К Украинскому легиону, который формируется в Польше, присоединились уже три группы желающих. На вступление в него уже подано более полутора тысяч заявлений, при этом география заявок добровольцев не ограничивается только европейским континентом.

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Приобщаются к этому подразделению как мужчины, так и женщины. Об этом в программе "Украинский фокус" на Slawa.tv рассказал генеральный консул Украины в Люблине Олег Куць.

Поскольку пример создания такого батальона был первым в мире, Украина готова передать свои наработки и опыт партнерам в других странах, сначала – в Европе.

"Они выразили заинтересованность. Подготовка добровольцев проходит в три этапа – сначала базовое обучение, которое длится 45 дней, затем обучение в соответствии с выбранной специальностью и обучение как слаженность боевой единицы. После этого можно будет продемонстрировать ее возможности", – сказал генконсул.

По мнению Куця, существование такого легиона помогает и в борьбе с дезинформацией. Люди, находясь в разных странах и пользуясь не до конца проверенными источниками информации, могут опасаться, что в случае приезда в Украину их могут неправильно подготовить или оснастить и отправить сразу на фронт.

"На самом деле люди приходят, знакомятся с условиями контракта, проходят двустороннее собеседование, имеют возможность подумать, посоветоваться с адвокатом, после чего спокойно подписывают контракт и проходят обучение", – отметил дипломат.

Он добавил, что количество желающих вступить в ряды Украинского легиона растет и это одобрительно оценили международные партнеры.

Ранее мы писали о том, что Польше в феврале 2025 года стартовал третий набор добровольцев в Украинский легион. Две предыдущие группы уже сформированы.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 января 2025 года в Генеральном консульстве Украины в Люблине состоялось подписание контрактов второй группой добровольцев Украинского легиона. В этот раз к его рядам присоединились не только мужчины, но и три женщины.

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