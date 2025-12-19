'Гений Израиля': Борис Ложкин сообщил о выходе восьмой книги из серии 'Еврейская библиотека'

Книга известного американского журналиста Дэна Синора и колумниста Jerusalem Post Сола Сингера "Гений Израиля. Устойчивость маленькой нации в нестабильном мире" стала восьмой в книжной серии "Еврейская библиотека", основанной Еврейской конфедерацией Украины. Об этом сообщил президент ЕКУ, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин.

Дэн Синор и Сол Сингер ранее в бестселлере "Страна стартапов: История израильского экономического чуда" рассказывали о незаурядной инновационности Израиля.

"В "Гении Израиля" на примерах конкретных героев они исследуют более общий феномен израильтян: каким образом стране, на протяжении почти восьмидесяти лет находящейся в состоянии перманентной угрозы, удается развиваться. При этом опережая по многим показателям другие развитые и относительно спокойные демократии", – рассказал о книге Ложкин.

Общий вывод авторов, исходя из книги, состоит в том, что израильский феномен – это сами люди.

Из совокупности того, как они общаются, насколько способны забывать о распрях и сплачиваться против угрозы их общему дому, из уникального еврейского образования, медицины и т.д. и складывается гений Израиля.

"Все это вместе, несмотря на все проблемы, делает израильтян одними из самых счастливых на планете", – добавил Ложкин.

"Гений Израиля" вышел в свет в издательстве "Наш Формат" при содействии семьи Евгения Зиновьевича Черняка, коммуникационного агентства Ideas&Strategy и Еврейской конфедерации Украины.

Это первое издание произведения на украинском языке, что является особенностью "Еврейской библиотеки": первые переводы на украинский язык мировых бестселлеров о евреях и Израиле.

Напомним, в этом году в "Еврейской библиотеке" вышла также работа лауреата Пулитцеровской премии Ронена Бергмана "Встань и убей первым. Тайная история ликвидаций врагов Израиля", которая по итогам года уже вошла в список бестселлеров.