Никто не знает русских так, как знают себя они сами — знают изнутри, просто далеко не каждый умеет это сформулировать. Достоевский смог.

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"Когда приятель отвернулся, подошёл к нему осторожно сзади, наметился, возвёл глаза к небу, перекрестился и, проговорив про себя с горькой молитвой: "Господи, прости ради Христа!" — зарезал приятеля с одного раза, как барана, и вынул у него часы".

Это — из гениального "Идиота", где уже название говорит само за себя, ибо как ещё роман русского о русских можно было назвать? (Идиот, Бесы, Игрок, Бедные люди, Униженные и оскорблённые, Преступление и наказание — это всё он о своих.)

Данную изумительную цитату я уже когда-то приводил, но тогда не смог оценить её полностью и всесторонне.

Ибо дикость бесовства россиянина заключается именно в том, что он искренне пытается соединить его с христианством. Он даже не ищет некую середину, он просто хочет быть рабом и дьявольским, и Божьим одновременно. И кирилл их молится за путина Христу.

Возвёл глаза к небу, перекрестился … с горькой молитвой … прости ради Христа! … и — зарезал. Чтобы забрать часы, только и всего. Уж очень они, часы, понравились.

Но нам важно ещё одно слово в этом очень честном абзаце. (Эти "слова нараспашку абсолютно правдивы и беспощадны, как мог написать только великий — в своём обличении от души — Достоевский. Он и другие народы, как известно, мягко говоря, не щадил, а уж свой-то и подавно, ощущая всю подноготную.) Это важное слово — "ПРИЯТЕЛЯ".

Приятеля!!! Не так ли русский душевно называет украинца? Или живущих в Украине русскоязычных? Он их действительно считает приятелями! Которых надо защитить и освободить, а заодно — убить и ограбить. Всё это в нём едино и переплетается совершенно естественно! Как в его понимании путин и Христос, сатана и Господь.

Причём это (ЗАРЕЗАЛ ПРИЯТЕЛЯ) — не в состоянии не каком-то особом, одержимом, а в абсолютно хладнокровном, не порыву случайному повинуясь, а до мелочей расчётливо! Когда приятель отвернулся … осторожно сзади … наметился … — и только уже после всего этого возвёл глаза, перекрестился, помолился и зарезал.

Как барана! Тоже сравнение, заслуживающее внимания. Как барана — это не потому, что он презирает животных: наоборот, он и их тоже очень любит — так же, как приятелей! Просто часы хорошие любит ещё больше.

Тютчев был горд: "Умом россию не понять" — а умом-то как раз и не надо! Надо — Достоевским. Им она и была понята. И подробно описана. Энциклопедия россии получилась всего в 37 словах.

(В завершение — пару слов вдогонку предыдущей статье, где я пытался условно "продостоевить" сам себя. Меня спросили: А что, нельзя, чтобы не стоять перед альтернативой "герой или подонок", из мордора просто уехать? Да можно! А вот проскочить между раем и адом — не получится. С моей точки зрения, даже тот, кто на полчаса что-то храбро пискнул в Сети, а потом удалил, уже на голову выше просто удравшего. Вот пискни, получи, возможно, по яйцам — а потом уже уезжай.)