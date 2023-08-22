Есть известное выражение: Благодарю Бога, что я не москаль. А вот был бы москаль — и что б дальше?

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Постараюсь быть честным. Не выделываясь.

Родившись в мордоре, думаю, я там бы не затерялся. Умничал бы, доцентствовал бы или профессорствовал, учил бы россию, как оптимизировать налоги (хотя, видимо, и не так открыто, как делал это в Украине), издавал бы что-то бухгалтерско-экономическое и, возможно, где-нибудь какое-то время даже был бы демократически настроенным (насколько это допустимо в мордоре) депутатом. То есть в принципе — всё то же самое, НО.

Наступил бы 2008-й год. А потом — 2014-й. А затем — 2022-й. И рано или поздно — если не в войну с Грузией, то в войну с Украиной — пришлось бы определяться. С кем я. С Добром или злом.

В лучшем случае — сходил бы на какой-то протестный митинг, что-то бы крикнул, был бы тут же изловлен, а через какое-то время отпущен, но с отбитыми почками (вариант: печенью) и долго бы после этого не протянул. Это — в лучшем.

В худшем — тихонечко бы приспособился, был бы переварен Системой и, растворённый в ней, сам с собой бы как-то договорился. Типа, я, может, не всё знаю, всё на самом деле, вероятно, не так однозначно, и вообще — будь я сам по себе, то, конечно, наверное, возможно, и потрепыхался бы, но у меня ж семья, сотрудники, ученики, ну так куда ж мне теперь, в общем, сам себя бы убедил не нарываться. Это — в худшем. Ибо горел бы в аду, но уже позже.

Между лучшим и худшим — тьма компромиссов. Особо, например, не высовываться, но иногда что-то где-то пискнуть. Смело и отважно в интернете и целых полчаса не удаляя. А то, возможно, даже и 40 минут, но это уже вариант, очевидно, не промежуточный, это почти смертельный, так что минут 35, максимум 36. И ВСЁ РАВНО — ПОТОМ В АДУ. Ибо нет тут никаких компромиссов. Ты или Человек, или лучше бы тебе и не родиться, как тому иуде.

Я не могу бить себя в грудь и уверять, что точно выбрал бы первое. Не пройдя через это — не имею права. Бить себя в грудь можно только после того, как. Просто надеюсь, что говном бы не стал. Хочу надеяться. Очень хочу.

И благодарю Бога, что не ввёл меня в это страшное искушение. Так что в словах "СПАСИБО, ЧТО НЕ МОСКАЛЬ" — ничего смешного.

И как могут жить люди в той жуткой стране, где им, чем жить, лучше было бы и не родиться…

140 миллионов иуд.