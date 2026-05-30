Где в Украине расположен секретный объект времен СССР, который прозвали 'оком Саурона'

Эпоха СССР с ее гонкой вооружений и холодной войной против Запада оставила Украине в наследство объект, который порой метафорически называют "Глазом Саурона". О нем подробнее рассказал историк и действующий глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов.

В ролике на своем YouTube-канале Алферов показал гигантскую радиолокационную станцию "Дуга", расположенную на территории Чернобыльской зоны отчуждения. По словам историка, россияне построили этот объект для того, "чтобы воевать со всем миром". Масштабы объекта впечатляют: высота конструкции достигает около 150 метров, а длина – почти полкилометра. Станцию строили в 1972-1976 годах как часть системы раннего предупреждения о ракетных ударах.

Алферов объясняет, что "Дуга" была построена, чтобы принимать сигналы, а другие объекты, которые находились на Черниговщине возле Любеча, выпускали его дальше. "Для чего это? Дело в том, что эти сигналы должны были фиксировать запуски ракет, которые летели бы из Соединенных Штатов Америки на Советский Союз. И именно это был пункт приемный, который собственно получал сигнал и должен был предупредить о том, что ракеты вылетают", – рассказал он.

Историк также опроверг популярный миф о другом назначении станции. "С детства я слышал, что здесь была система, которая глушила "Голос Америки" или радио "Свободу". Знатоки говорят, что это не так", – отметил Алферов, подчеркнув, что объект использовался исключительно для военного мониторинга.

После аварии на Чернобыльской АЭС станция фактически потеряла значение и прекратила работу. Да и до того она функционировала в экспериментальном режиме.

"Так или иначе, друзья, построили его не просто так возле Чернобыльской станции, потому что вы представьте себе, сколько невероятного количества электроэнергии требовалось для того, чтобы обслуживать эту историю", – сказал Алферов.

Сегодня "Дуга" остается уникальным памятником эпохи холодной войны. Как отметил историк, подобных объектов почти не сохранилось. И даже этот уцелел в значительной степени из-за расположения в зоне радиационного загрязнения – разбирать его слишком опасно.

