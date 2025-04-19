Где в СССР люди жили дольше всего: названы страны

Распад Советского Союза в 1991 году стал результатом глубоких социально-политических потрясений, безусловно, повлиявших на демографическую ситуацию в бывших республиках. В преддверии этих изменений, в 1990 году, наблюдалась значительная разница в средней продолжительности жизни между разными республиками СССР.

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Некоторые республики могли похвастаться значительно более высокими показателями долголетия, чем другие. OBOZ.UA предлагает более подробно рассмотреть, какие именно регионы Советского Союза отличались самой длительной продолжительностью жизни своих граждан.

Лидеры и аутсайдеры по продолжительности жизни в СССР

В 1990 году средняя продолжительность жизни в Российской Советской Федеративной Социалистической Республике (РСФСР) составляла 69 лет, причем мужчины в среднем жили до 63 лет, а женщины – до 74 лет. Однако настоящим лидером по этому показателю по всему Советскому Союзу была Грузия.

Грузинская Советская Социалистическая Республика занимала первое место по средней продолжительности жизни, составлявшей около 73 лет (69 лет для мужчин и 76 лет для женщин). Исторически известно, что Грузия отличалась относительно высоким уровнем жизни в составе СССР, Эдуард Шеварднадзе (с 29 сентября 1972 по 6 июля 1985 года — первый секретарь ЦК Коммунистической партии Грузии) даже называл ее "оазисом". Это в значительной степени объяснялось высокими закупочными ценами на сельскохозяйственную продукцию, производимую в стране.

Армения – среди лидеров по продолжительности жизни

Республика Армения также входила в число лидеров по продолжительности жизни в Советском Союзе. В 1980-х средняя продолжительность жизни в Армении держалась на уровне 71,5 года (76 лет для женщин и 66 лет для мужчин). Кавказ всегда славился своими долгожителями, и считается, что чистый горный воздух и девственная природа играли немаловажную роль в этом.

Кроме Грузии и Армении, в республики с относительно высокой продолжительностью жизни в СССР принадлежали также Литва и Белорусская ССР, которые несколько уступали лидерам, но все же демонстрировали лучшие показатели по сравнению со многими другими регионами Союза.

Интересно отметить, что после распада Советского Союза ситуация с продолжительностью жизни в некоторых бывших республиках претерпела определенные изменения. К примеру, в современной Грузии средняя продолжительность жизни женщин осталась на уровне 76 лет, тогда как у мужчин она несколько снизилась до 68 лет. В Армении же наблюдается рост средней продолжительности жизни до 77 лет.

Высокая продолжительность жизни в Грузии и Армении в советское время, вероятно, была связана с комплексом факторов, включая благоприятные климатические условия, традиционный рацион, меньшую концентрацию тяжелой промышленности по сравнению с другими регионами СССР, а также, возможно, особенности социальной и культурной жизни.

OBOZ.UA ранее писал о привычках, которые портили жизнь советским людям и продолжают портить жизнь их потомков.

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