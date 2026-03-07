Где прогреет до +15: синоптики дали прогноз на 8 марта в Украине

Завтра в воскресенье, 8 марта, по всей территории Украины ожидается солнечная погода. Ночью температура воздуха местами удержит минусовые показатели, а днем воздух прогреется до более +10 градусов тепла.

Об этом информирует Укргидрометцентр. Теплее всего будет в западных регионах.

Прогноз погоды в Украине и Киеве 8 марта

Согласно сообщению синоптиков, завтра по всей территории Украины ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Ночью на северо-востоке местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов мороза, днем потеплеет до +7...+12 градусов тепла, на западе до +15 градусов, на северо-востоке и востоке страны +3...+8 градусов тепла.

В Киевской области завтра в течение дня переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха в области ночью 0...-5 градусов мороза, днем +7...+12 градусов тепла.

В то же время в Киеве ночью 0...-2 градусов мороза, днем +8...+10 градусов тепла.

Напомним, ранее климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

