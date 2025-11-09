Где поставить 'рождественские кактусы', чтобы они обильно зацвели

Рождественский кактус можно распознать по его ветвям, состоящим из плоских зеленых листьев и закругленных зубцов. Они дают розовые, белые, красные или фиолетовые цветы, которые зимой создают праздничную атмосферу.

Их достаточно легко выращивать, к тому же, если вы хотите получить цветы быстрее, растения надо ставить в определенном месте, пишет Express со ссылкой на британское Королевское садоводческое общество (RHS).

В течение весенне-летнего периода вегетации это комнатное растение предпочитает теплую среду, примерно от 18 до 20°C.

То же самое касается и периода цветения, с конца ноября до начала января, поэтому убедитесь, что их размещают в теплом месте, но не непосредственно вблизи источников тепла.

Чтобы "стимулировать цветение", им также нужны два периода прохладной температуры, примерно от 12 до 15°C, утверждают эксперты.

Один из них должен быть зимой, пока не начнут появляться почки, а другой после цветения, с конца января до конца марта.

Этого снижения температуры можно достичь, переместив растение в более прохладное помещение, или, если выращивать на подоконнике подальше от источников тепла, температура может снизиться естественным путем. Точная температура не является критически важной для содействия цветению, но должно быть заметное снижение.

Этим растениям также нужны два периода покоя с уменьшенным поливом в год, чтобы стимулировать цветение.

Обязательно регулярно поливайте с апреля по сентябрь, поддерживая компост влажным, но не переувлажненным. С середины сентября до начала развития почек полив следует уменьшить.

Как только увидите цветочные почки, продолжайте полив, пока цветы не завянут, стараясь не перелить воду.

Другой период покоя должен быть после цветения, с конца января до конца марта. Затем вернитесь к регулярному поливу в течение весны и лета, до середины сентября, когда начнется следующий период покоя.

