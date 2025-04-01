Где могут служить ограниченно пригодные после мобилизации: объяснение ТЦК

Мужчин, признанных ограниченно пригодными к военной службе, могут привлекать к работе в тыловых частях. Среди основных задач – обустройство фортификаций и обеспечение боевых подразделений.

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Об этом в комментарии TV5 заявил заместитель начальника Запорожского областного ТЦК и СП Андрей Якунин. Он пояснил, что после прохождения военно-врачебной комиссии таких военнообязанных могут направлять в тыловые части, территориальный центр и высшие учебные заведения.

"Такая категория военнообязанных после прохождения соответствующей военно-врачебной комиссии направляется территориальными центрами в часть тылового назначения, часть поддержки и обеспечения. Также такую категорию мы призываем к себе (в ТЦК – ред.)", – сказал Якунин.

По его словам, подразделения поддержки играют важную роль в возведении оборонных сооружений, логистике и снабжении. Также есть потребность в таких специалистах как водители, операторы техники и крановщики.

Относительно военнообязанных 25-49 лет, которые после ВЛК признаны годными, их сначала направляют на обучение в центры ВСУ. Там они проходят базовую военную подготовку, после чего их распределяют в боевые подразделения.

Ранее OBOZ.UA писал о том, какие документы следует взять с собой в ТЦК и СП. О том, кто потерял право на отсрочку в 2025 году читайте в материале по ссылке.

Министерство обороны продолжает расширять возможности для военнообязанных, доступные в приложении "Резерв+". До конца года там можно будет оформить отсрочку по 35 пунктам действующего законодательства.

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