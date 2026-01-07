Где и при какой температуре хранить лук, чтобы он не портился всю зиму: делимся практическими советами

Лук – полезный, вкусный и незаменимый ингредиент при приготовлении мясных блюд, особенно – котлет, люля кебаба, а также лук практически всегда добавляют в салаты, закуски. Очень важно знать, где и как правильно хранить лук, чтобы он долго хранился.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и где и при какой температуре нужно хранить лук, чтобы он не гнил и долго был вкусным и свежим.

Что влияет на продолжительность хранения лука

Чтобы ответить на вопрос где хранить лук, нужно понимать три ключевых параметра: температуру, влажность и вентиляцию. Невозможно долго хранить лук при отсутствии хотя бы одного из них.

Температура

Оптимально 0-4°C для репчатого лука, а для сладких сортов часто желательно 0-1 °C.

Влажность: 60-70% относительной влажности — достаточно, чтобы уменьшить потери влаги, но не настолько, чтобы вызвать гниль.

Вентиляция

Постоянный обмен воздуха предотвращает накопление CO2 и образование конденсата. При этих параметрах сухие, хорошо провяленные головки сохраняются лучше всего.

Где лучше всего хранить лук

Погреб, ящики, пластиковые контейнеры

Оптимальный вариант для больших запасов: 50-200 кг в ящиках или на полках. Размещайте лук в один слой или в сетчатых ящиках для доступа воздуха.

Сетки и мешки из натуральных волокон — обеспечивают вентиляцию, подходят для длительного хранения в подвале или гараже.

Пластиковые контейнеры с отверстиями — для малых партий; не допускайте накопления влаги.

Также на OBOZ.UA сообщалось, как категорически нельзя размораживать рыбу и как правильно это сделать за 20 минут