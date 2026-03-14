Газон будет зеленее и без мха: чем подкормить

С первыми лучами весеннего солнца, как только сойдет снег, в наших садах и на участках сразу начинает просыпаться газонная трава. Но, кроме полезных растений, лужайку может начать покрывать еще и нежелательный мох, который начнет блокировать им свет и отбирать питательные вещества.

Если траве приходится слишком тяжело бороться за выживание, она ослабевает и уступает место сорнякам и нежелательным видам. Чтобы вырастить густой зеленый газон без мха, необходимо проводить аэрацию и скарификацию, чтобы предотвратить уплотнение земли. А еще – правильно подпитывать землю. Как это сделать, узнавало издание Express.

Мох часто ошибочно называют причиной плохого состояния газона. На самом деле мох – это результат того, что лужайка уже находится в запущенном состоянии. Чтобы трава была крепкой и не давала шансов вытеснить себя, следите за состоянием корневой зоны и улучшайте условия роста.

Если же вы уверены, что с почвой у вас все в порядке, возможно, вашему газону просто нужна дополнительная подкормка. Улучшить его состояние можно с помощью всего одного средства – сульфата железа. Это соединение подавляет рост мха, быстро впитывая избыточную влагу, которая нужна для его роста.

А это сульфат железа помогает снизить уровень pH почвы, делая ее менее кислой и непригодной для жизни мха. В дополнение вещество стимулирует выработку травой хлорофилла. Это позволяет газону накапливать больше энергии. Подкормка сульфатом железа также вернет траве насыщенный зеленый цвет, ведь желтые пятна на газоне обычно свидетельствуют именно о дефиците железа.

Чтобы воспользоваться средством, дождитесь пока пройдет дождь и на следующий день внесите сульфат железа. Так он лучше растворится и проникнет в землю. Однако избегайте ветреной погоды, чтобы вещество не сдуло на другие садовые растения. Уже через час мох на обработанном участке начнет чернеть, а через два дня он исчезнет или станет темно-коричневым, тогда как трава приобретет ярко-зеленый оттенок.

