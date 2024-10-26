Такое скурпулезное и подробное описание русского народа, приведенное выше, было необходимо лишь для того, чтобы стала более понятна главная идея о непреодолимости и экзестенциальности различий существования двух народов – соседей.

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В Кремле еще в XVIII в. была придумана теория о происхождении московитов от Руси. Первые шаги к этому закреплению были сделаны 02 ноября 1721 г. царем Петром І. Шаг первый – кража греческой транскрипции [Ρωσία] у государства Русь восточных славян, которое было расположено на территории нынешней Украины, второй шаг дня – объявления себя "великим императором". Попытка сделать из потомков фино-угорских племен андрофагов – славян, так и не переписав изначальную генетику, увенчалась успехом в теперь уже России при прусачке Софье Августе Фредерике, она же Екатерина ІІ, и тоже, в чем-то, безусловно, "великая". Но подлог на то и подлог, чтобы рано или поздно вылезти наружу.

Миф о схожести и братстве российского и украинского народов, создаваемый российскими идеологами сотни лет, сегодня рушится, как карточный домик. Более 150 лет назад выдающийся русский ученый, профессор Киевского и Санкт-Петербургского университетов Н. Костомаров издал исследование об украинцах и россиянах — сегодня актуальное как никогда.

В России люди более доверчивые, чем в Украине, и верят власти безусловно, поэтому легенда о братстве еще жива. А украинцы, поддающие все анализу и критике, сегодня почти единогласно миф о братстве с россиянами выбросили из своей жизни, и, сдается мне, навсегда. Неприкрытая война России против Украины убеждает даже глубоких стариков в том, что россияне и украинцы далеко не братья и даже не родственники.

Российская империя всегда накануне войн и кризисов усиливала миф о братстве славян. Однако находились светлые головы, которые противопоставляли эмоциональной лжи факты истины. Работа ученого была напечатана в 1861 году в Санкт-Петербурге, но до сих пор почти неизвестна на родине и в Украине. Причина ясна. Позиция ученого не вписывается в рамки лживой российской идеологии.

Профессор фактами доказывает существенные ментальные отличия двух этносов. Убеждает, что соседние народы имеют решительные различия в культуре, в поведении, и мировосприятии. Интересно, факты, изложенные ученым, которого в свое время называли "блестящим", могут убедить зашоренного враньем среднестатистического гражданина постсоветского пространства.

Вот как эту разницу отметил в 1861 году Н. Костомаров – российский историк, этнограф, публицист, писатель, драматург, педагог и общественный деятель, поэт, собиратель русского и украинского фольклора, член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук, действительный статский советник:

ВЕРА В БОГА

В Украине церковь имеет большой моральный авторитет и силу, но она не доводит своей силы до того, чтобы на веру, без доказательств освящать успех всех дел. С церковью в России случилось обратное. В России церковь деяниями своих сановников сделалась органом последнего суда. Церковная власть в России стоит несравненно выше над массою и имеет гораздо больше возможностей действовать самовластно. У россиян большое стремление спорить за букву, придавать догматическую важность тому, что составляет часто не более, чем грамматический вопрос... Мы встречаем ханжей, строгих исполнителей внешних правил и обрядов, но без внутреннего благочестия, большею частью хладнокровных к делу религии, исполняющих внешнюю ее сторону по привычке. В высшем образованном классе россиян мало людей верующих, но не вследствие какого-нибудь мысленного труда и борения, а по увлечению, потому что неверие им кажется признаком просвещения. Истинно верующие натуры составляют исключение.

В украинском народе сильно чувство всеприсутствия Бога, душевное умиление, внутреннее обращение к Богу, тайное размышление над собою, сердечное влечение к духовному, неизвестному, таинственному, но отрадному миру. Украинцы исполняют обряды, уважают формулы, но не подвергают их критике. Украинец не будет толковать о богослужении, об обрядах, праздниках, а расскажет о своем благочестивом впечатлении от богослужения, торжественности обряда, высоким значением праздника и т. д. В Украине между образованными классами людей сломить веру не так легко, как между россиянами. Неверие поселится в душу украинца только после длинной, глубокой борьбы.

НРАВЫ

В характере украинского народа преобладает личная воля, а в российском преобладает всеобщность. Для украинца коренным образом связь людей основывается на взаимном согласии и может распадаться по их взаимной воле.

Россияне стремятся закрепить необходимость и неразрывность единожды установленной связи, а саму причину установления отнести к Божьей воле и, следовательно, изъять от людской критики.

Коллектив для украинца не то, что для россиянина. Для первых — это добровольная организация людей. В Украине каждый член громады - независимая личность, самобытный собственник. Обязанность его в громаде только в сфере взаимной безопасности и выгоды каждого.

Для россиянина коллектив - выражение общей воли, поглощающей личную самобытность каждого.

СЕМЬЯ ИЛИ ОБЩИНА

У россиян сильно выражено стремление к тесной коллективной организации людей, где уничтожаются личные интересы под властью общих. Нерушимая законность общей воли, выраженная смыслом тяжелой судьбы, совпадает в российском народе с единством семейного быта, неделимостью семей, общинною собственностью. Для украинца нет ничего тяжелее и противнее такого порядка.

Семьи украинцев делятся и дробятся, как только появляется потребность в самостоятельной жизни. Опека родителей над взрослыми детьми кажется для украинца несносным деспотизмом. Претензии старших братьев к меньшим, как и отношения дядей с племянниками, возбуждают неистовую вражду между ними. Кровная связь и родство мало располагают украинцев к согласию и взаимной любви. Напротив, очень часто люди приветливые, кроткие, мирные и уживчивые находятся в непримиримой вражде со своими кровными родственниками. Ссоры между родными — явление самое обыкновенное в любых сословиях. В Украине, чтобы сохранить любовь и согласие между близкими родственниками, надобно им разойтись и как можно меньше иметь общего. Родство связей украинцев ведет скорее к ослаблению их, чем усилению.

Напротив, у россиян, кровная связь заставляет человека нередко быть к другому дружелюбнее, справедливее, снисходительнее, даже когда он вообще не отличается этими качествами в отношении к чужим. Россиянин из покорности долгу готов принудить себя любить своих ближних по крови, хотя бы они ему не по душе, снисходить к ним, потому что они ему сродни, он готов для них на личное пожертвование, сознавая, что они того не стоят - они своя кровь.

Некоторые россияне, которые приобрели в Украине имение, затевали иногда вводить в украинские семьи российский коллективизм и неделимость. Плодом этого были отвратительные сцены. Не только родные братья готовы были поминутно завести драку, но сыновья вытаскивали отцов своих за волосы через пороги дома.

Украинец тогда почтительный сын, когда родители оставляют ему полную свободу и сами на старости лет подчиняются его воле. Тогда добрый брат, когда с братом живет как сосед, как товарищ, не имея ничего общего, нераздельного. В украинских семьях соблюдается правило: каждому свое. Не только взрослые члены семьи не надевают одежды другого, даже у детей у каждого свое.

У россиян, в крестьянском быту, часто две сестры не знают, кому из них принадлежит тот или другой тулуп, а об отдельной принадлежности у детей не бывает и помина.

ЖЕНЩИНА, МАМА

Женщина в российской культуре редко возвышается до своего человеческого идеала, редко ее красота возносится над материей, редко влюбленное чувство может в ней ценить что-нибудь за пределом телесной формы, редко выказывается доблесть и достоинство женской души.

Украинская женщина в народном фольклоре, напротив, до того духовно-прекрасна, что и в своем падении высказывает поэтически свою чистую натуру, и стыдится своего унижения. В песнях игривых, шуточных, резко выражается противоположность натуры украинского и российского народов. В украинских песнях о женщине, маме вырабатывается прелесть слова и выражения доходят до истинной художественности.

Напротив, российские песни такого разряда показывают не более как стремление уставшего от прозаической деятельности труда забыться на минуту как-нибудь, не ломая головы, не трогая сердца и воображения. Песня эта существует не для себя самой, а для некой декорации, больше материального удовольствия.

ЛИЧНОСТЬ

У россиян крепостной человек соединял свою судьбу с жизнью господина: воля барина стала для него заменять собственную волю.

В Украине жизнь текла иначе. Понятие общности почти отсутствовало. Древнее право личной свободы не было поглощено перевесом общественного могущества, и понятие об общей земельной собственности не выработалось. Каждый земледелец был независимым собственником своей земли. Таким образом, право собственности возвысило богатых и влиятельных, образовав высший класс, а массу бедного народа повергло в порабощение. Но в Украине магнат-владелец не представлял собою выражения барской, а через нее и царской воли, он владелец по праву. Это право выражало силу, торжество обстоятельств и давность происхождения. Естественно, в Украине, крепостной, зависимый человек, при первой возможности, желал сделаться свободным.

В России крепостной не мог этого желать, ибо находил своего господина зависевшим от другой высшей воли, так же как он сам зависел от него.

РОЛЬ ПРАВИТЕЛЯ

Для россиян, если Бог одного возвышает, награждает, а другого карает, значит, так должен поступать и царь, исполняющий на земле божественную волю. Это ярко выражается российскою пословицей: воля Божья, суд царев. Отсюда безропотность народа, который сносит даже и то, что превосходит меры человеческого терпения. Противиться царю, хотя бы и неправедному, значит противиться Богу - и грешно, и опасно, потому что Бог пошлет еще худшие беды.

В России царь-государь - полный собственник всего государства. Слово "государь" означало собственника, имеющего безусловное право по своему усмотрению распоряжаться всем, что есть в его государстве, как своими вещами. Россияне знают, что давалось от царя, всегда могло быть им отнято и отдано другому, как беспрестанно и случалось.

ПОЭТИЧНОСТЬ ДУШИ

В своем стремлении к созданию идеи россияне показывают всегда наклонность к материализму и уступают украинцам в духовной стороне жизни, в поэзии, которая в последних развилась несравненно шире, живее и полнее. Прислушайтесь к голосу песен, присмотритесь к образам, сотворенным воображением того и другого народов.

Российские песни не лишены поэзии, напротив, в них высоко-поэтическою является именно сила воли, сфера деятельности, именно то, что так необходимо для совершения задачи.

Лучшие российские песни те, где изображаются моменты торжества или беды. Оттого так всем нравятся песни разбойничьи: разбойник — герой, идущий бороться и с обстоятельствами, и с общественным порядком. Разрушение — его стихия, но разрушение неизбежно предполагает воссоздание.

Россияне обращаются к поэзии, песне только тогда, когда выходят из сферы текущей жизни, над которою работают не восторгаясь. Поэзия россиян часто стремится в область необъятного, выходящего за границы природной возможности, также часто ниспадает до простой забавы и развлечения. В российских песнях есть тоска, раздумье, но нет почти той мечтательности, которая так поэтически пленяет нас в украинских песнях, уносит душу в область воображения и согревает сердце неземным огнем.

У украинцев любовное чувство и душа в народной поэзии достигает высочайшего одухотворения, чистоты, высоты побуждения и грации образов. Даже материальная сторона любви в шуточных песнях изображается с той грациею, которая скрадывает тривиальность и одухотворяет, облагораживает чувственность.

У россиян же любовь и душа в народной поэзии редко возвышается над материальной составляющей. Однако нельзя отрицать у российского народа поэтического дара, но нет тех приемов поэзии, какие есть у украинцев. Песни россиян представляют оригинальную поэзию, которая как-будто говорит, что народ, творивший эти песни, некогда засияет новым, неожиданным блеском.

ЛЮБОВЬ К ПРИРОДЕ

Россиянин мало любит природу. У крестьянина вы очень редко можете встретить в огороде цветы, которые найдутся почти при каждом дворе у украинского крестьянина. Россиянин питает какую-то вражду к растениям. Известно много примеров, когда россияне рубили деревья возле домов, безобразно построенных, думая, что деревья мешают красоте вида. В селах и городах начальству чрезвычайно трудно заставить жителей поливать и холить посаженные деревья, предохранять их от истребления.

У россиян много садов, но все почти плодовитые и заводятся с коммерческою целью. Россияне редко высаживают в них лесные деревья, как бесполезные для повседневной жизни.

Редко можно встретить россиянина, который бы сознавал и чувствовал прелесть окружающей природы, предавался бы созерцанию небесного свода, впивался безотчетно глазами в зеркало озера, освещенного солнцем или луною, или в голубую даль лесов, заслушался бы хора весенних птиц.

Даже в высшем классе общества, остается та же холодность к красоте природы, прикрытая, иногда очень неудачно и смешно, подражанием западно-европейской культуре, где, как известно — одним по опыту, другим — по слуху, хороший тон требует показывать любовь и сочувствие к природе.

Иногда россияне обращают свое заимствованное природолюбие на предметы редкие, выходящие из общей сферы окружающих его явлений и тешат свои глаза искусственно взращенными камелиями, рододендронами, магнолиями, никак не подозревая об истинном чувстве созерцания красоты природы.

Природа в украинской культуре представлена чрезвычайно сильно. Украинская поэзия и песня нераздельны от природы, они оживляет ее, делают ее участницею радости и горя человеческой души. Травы, деревья, птицы, животные, небесные светила, утро и вечер, зной и снег — все дышит, мыслит, чувствует вместе с человеком, все откликается к нему чарующим голосом участия, надежды, приговора.

ВЕРА В ПРЕКРАСНОЕ

Украинский народ — глубоко религиозный народ, в самом обширном смысле этого слова. Где поэтичность человеческой натуры — там религия, одно без другого немыслимо. С поэзией неизбежна вера в прекрасное, а прекрасное не подлежит анализу, ибо оно духовно. Можно анализировать только материал, в котором появляется прекрасное, можно разложить по частям музыкальный инструмент и исследовать эти части самым подробным образом, можно исследовать законы звука, способы передачи его через воздух нашему слуху, но нельзя уловить и подвергнуть исследованию цельность впечатления, производимого сочетанием звуков.

Но не будем цитировать всего Костомарова, для пусть те, кто хочет, убедятся в этом сами. Главный отличие двух народов, Миф об "одном триедином" народе Руси, распадается при поверхностном взгляде даже невооруженным глазом.