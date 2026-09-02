"Фундамент для будущего": история защитника Мариуполя Евгения Угрина

Защитник Мариуполя Евгений Угрин пережил тяжелые бои за город, ранение, пребывание в российском плену и возвращение к службе после всего пережитого. В рамках проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали" защитник получил комплексную поддержку, в том числе собственную квартиру.

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Евгений вырос в Греции, где прожил 12 лет. Несмотря на это, он всегда хотел вернуться в Украину и пойти служить, как его отец. Свой план он осуществил, как только достиг совершеннолетия, а с началом полномасштабного вторжения без колебаний встал на защиту страны.

Во время обороны Мариуполя Евгений был одним из бойцов ТрО, которые удерживали оборону города. Во время прорыва на "Азовсталь" защитник получил тяжелое ранение: рядом с ним разорвалась вражеская граната, осколки повредили руку. Даже после ранения Евгений пытался помогать сослуживцам.

17 мая 2022 года по приказу высшего руководства он сдался в плен, где пробыл 10 месяцев. Известие о возвращении домой Евгений получил в день своего рождения – 28 января.

"Сердце Азовстали" поддерживало Евгения на пути восстановления: он получил digital-бокс, прошел реабилитацию в Моршине, а впоследствии – получил собственное жилье.

"Хочу поблагодарить Рината Ахметова и проект "Сердце Азовстали" за такую поддержку наших военнослужащих. Тех, кто прошел боевые действия, побывал в плену. Это действительно очень важная поддержка для нас. Даже когда мы находимся в плену и ждем обмена, мы уже там думаем, как жить дальше. И для тех, кто остался ни с чем, жилье — это действительно фундамент, на котором ты можешь дальше строить свою жизнь, создавать семью, строить своё будущее", – рассказал Евгений Угрин.

Евгений – из Сартаны, что недалеко от Мариуполя. Сейчас его родной город временно оккупирован, поэтому собственное жилье стало для защитника важной опорой на новом месте и возможностью сосредоточиться на будущем.

В "Сердце Азовстали" подчеркивают, что именно так они видят путь поддержки защитников Мариуполя – от физической и психологической реабилитации до самореализации, выбора будущего и новых возможностей для развития. Именно в этом заключается суть посттравматического роста – ключевого направления работы организации.