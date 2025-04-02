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Французский яблочный пирог "Невидимка" практически без теста: понравится всем и готовится элементарно
Яблочные пироги – лучшее дополнение к чаю. Для приготовления десертов именно из яблок может даже не пригодится тесто.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного французского яблочного пирога "Невидимка".
Ингредиенты:
- Яблоки – 700 г в чистом виде
Тесто:
- Мука – 70 г
- Молоко – 100 мл
- Яйца – 2 шт
- Сахар – 50 гр+ваниль
- Разрыхлитель – 1ч. л
- Масло сливочное – 20 г
- Лимон(сок и цедра) – половина
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с сахаром, влейте молоко, добавьте муку с разрыхлителем, влейте в тесто масло растопленное, добавьте сок и цедру лимона.
3. Яблоки нарежьте слайсами, выложите в форму, посыпьте сахаром и корицей, сверху снова тесто, и выпекайте пирог.
Готовый пирог можно есть сразу!
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