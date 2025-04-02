УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Французский яблочный пирог "Невидимка" практически без теста: понравится всем и готовится элементарно

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,7 т.
Французский яблочный пирог 'Невидимка' практически без теста: понравится всем и готовится элементарно

Яблочные пироги – лучшее дополнение к чаю. Для приготовления десертов именно из яблок может даже не пригодится тесто. 

Видео дня
Вкусный яблочный пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного французского яблочного пирога "Невидимка".

Яблочный пирог без теста

Ингредиенты: 

  • Яблоки – 700 г в чистом виде

Тесто: 

  • Мука – 70 г
  • Молоко – 100 мл
  • Яйца – 2 шт
  • Сахар – 50 гр+ваниль
  • Разрыхлитель – 1ч. л
  • Масло сливочное – 20 г
  • Лимон(сок и цедра) – половина

Способ приготовления: 

1. Взбейте яйца с сахаром, влейте молоко, добавьте муку с разрыхлителем, влейте в тесто масло растопленное, добавьте сок и цедру лимона. 

Готовое тесто

3. Яблоки нарежьте слайсами, выложите в форму, посыпьте сахаром и корицей, сверху снова тесто, и выпекайте пирог.

Яблоки для пирога

Готовый пирог можно есть сразу!

Готовый пирог

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: