Французский яблочный пирог 'Невидимка' практически без теста: понравится всем и готовится элементарно

Яблочные пироги – лучшее дополнение к чаю. Для приготовления десертов именно из яблок может даже не пригодится тесто.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного французского яблочного пирога "Невидимка".

Ингредиенты:

Яблоки – 700 г в чистом виде

Тесто:

Мука – 70 г

Молоко – 100 мл

Яйца – 2 шт

Сахар – 50 гр+ваниль

Разрыхлитель – 1ч. л

Масло сливочное – 20 г

Лимон(сок и цедра) – половина

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с сахаром, влейте молоко, добавьте муку с разрыхлителем, влейте в тесто масло растопленное, добавьте сок и цедру лимона.

3. Яблоки нарежьте слайсами, выложите в форму, посыпьте сахаром и корицей, сверху снова тесто, и выпекайте пирог.

Готовый пирог можно есть сразу!

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