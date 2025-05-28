Фонд семьи Богдана Гаврилишина инициировал Марафон ответственности в поддержку саперов

Фонд семьи Богдана Гаврилишина проводит IХ Марафон ответственности. Уже традиционно сообщество друзей фонда приобщается к акции по высадке подсолнечников, являющихся символом персонального роста и развития.

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В этом году в рамках марафона фонд поддерживает Ассоциацию саперов Украины. "Мы собираем средства на дрон для саперов, который поможет проводить обследование территорий перед гуманитарным разминированием. Ведь чтобы сажать, мы должны сначала очистить почву. И это как о земле, так и об изменениях, которые мы хотим сделать через наши действия. Для участия вы можете взять любые семена подсолнуха, или заполнить форму на сайте фонда, и мы отправим семена сорта "Богдан Гаврилишин", – отметила глава фонда Марианна Елейко.

Традиционно к инициативе приобщаются библиотеки, школы, многие учителя со своими воспитанниками. Это хорошая возможность ознакомиться с Декларацией ответственности человека Богдана Гаврилишина, которая содержит 15 мировоззренческих принципов о личностном развитии человека.

"Марафон ответственности продолжается до 30 мая и может стать хорошим поводом для размышлений о ценностях в вашей семье, сообществе или команде вашей организации", – добавила Марианна Елейко.

Подсолнечную инициативу уже поддержали более 50 украинских школ и библиотек. Также подсолнухи были посажены в музейном пространстве семьи Ющенко "Код нации". К Марафону ответственности присоединились выпускники программы "Молодежь меняет Украину", инновационный бизнес, Украинская федерация Го и ее почетный президент Владимир Костерин, отметивший важность экологической и социальной составляющей проекта.

Так, заказать семена подсолнечников и задонатить на разминирование можно на сайте Фонда семьи Богдана Гаврилишина и в ТРЦ "Lavina Mall" на интерактивном фудкорте с цифровыми скатертями, на которых изображено поле подсолнечников.

Фонд семьи Богдан Гаврилишин создан в 2017 году женой и детьми выдающегося экономиста, визионера, мецената, соучредителя Давосского форума, советника нескольких Президентов Украины Богдана Гаврилишина.