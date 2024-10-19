Фонд Рината Ахметова продолжил прием работ на конкурс эссе '1000 дней войны. Мой путь' музея 'Голоса мирных'

В связи с большой активностью и многочисленными запросами учащихся и учителей, стремящихся успеть принять участие в Конкурсе эссе "1000 дней войны. Мой путь", Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова объявляет о продлении срока приема конкурсных работ, а именно до 4 ноября 2024 года включительно.

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Другие условия участия в Конкурсе эссе остаются неизменными: https://bit.ly/4eaaIhk

Здесь вы найдете полезную шпаргалку для участников: https://bit.ly/3MWD0ja

Подать эссе можно только через официальную регистрационную форму на сайте Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова: https://civilvoicesmuseum.org/form/ese2024

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 9-11 классов, студенты I-II курсов колледжей, заведений профессионального (профессионально-технического) образования, учителя общеобразовательных учебных заведений, колледжей и заведений профессионального (профессионально-технического) образования всех областей Украины.

Победители Конкурса эссе будут объявлены 20 декабря 2024 года. Они получат дипломы и подарки: гаджеты и полезные вещи.

Лучшие работы Конкурса станут частью Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – крупнейшей в мире коллекции историй о войне в Украине, содержащей уже 120 тысяч живых историй из первых уст.

Организаторами Конкурса есть Фонд Рината Ахметова при поддержке Государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования" и Министерства образования и науки Украины.