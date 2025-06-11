Фонд Рината Ахметова помог в лечении тяжелораненной Веры из Одессы

Вера возвращалась с работы, когда враг запустил баллистикой по Одессе. Она не слышала свиста ракеты, помнит только резкий удар в спину. Врачи диагностировали у Веры осколочное проникающее черепно-мозговое ранение и многочисленные повреждения. Позади у женщины месяцы лечения и ряд серьезных хирургических вмешательств. Фонд Рината Ахметова обеспечил финансирование лекарств, необходимых для того, чтобы Вера как можно скорее восстановила здоровье.

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Тогда осенью 2024 года в результате обстрела Одессы много людей погибло – некоторых из них Вера знала лично. Люди, которые видели момент взрыва, доставили ее в больницу. Женщина считает: именно эта оперативность в конце концов стала решающей в ее случае.

"Мне сделали несколько операций, в том числе с трепанацией черепа и пересадкой кожи. Поддерживали меня все - близкие, друзья, но больше всего – муж. Именно он обратился в Фонд, и я очень благодарна, что помогли нам с лекарствами", – говорит Вера.

Теперь Вера постепенно приходит в себя после пережитого. Самая большая мечта женщины – это победа Украины и возможность жить на своей земле, в своем городе.

"Я осталась живой благодаря тому, что очень хотела жить. Я думала о старенькой маме и ребенке, который еще учится. О том, что муж меня любит, и если со мной что-то случится – это остановит и его жизнь", – признается Вера.

Всего в рамках проекта "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова помог более 11 тысячам гражданских украинцев, пострадавших от обстрелов.

Бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.