Фонд Рината Ахметова открыл регистрацию на весеннюю смену в 'Блогере Кэмпи'

Для детей, пострадавших от войны, открыта регистрация на весеннюю смену в "Блогер Кемпе" от Фонда Рината Ахметова. Это часть программы "Ринат Ахметов – Детям", в рамках которой мальчики и девочки от 10 до 16 лет оздоравливаются, получают новые навыки и возвращаются домой с незабываемыми воспоминаниями о живописном Закарпатье.

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Весенняя смена продлится: с 17 по 26 мая 2025 года. Регистрация по ссылке.

"Блогер Кэмп" это всегда:

– качественный отдых на свежем воздухе;

– интересные активности;

– мастер-классы по блогингу, творческие занятия и раскрытие талантов;

– встречи с новыми друзьями и поддержка опытных наставников;

– психологическая помощь от специалистов, прошедших подготовку по программе Фонда "Травма войны".

К участию в "Блогере Кемпе" приглашаются:

– дети, возвращенные из депортации;

– дети, потерявшие родителей во время войны;

– дети из приемных семей и детских домов семейного типа;

– дети опекунов и усыновителей;

– дети, проживающие на территории, где ведутся активные боевые действия;

– дети с деоккупированных территорий;

– дети, пострадавшие от боевых действий.

Участие в проекте бесплатное.

Благодаря "Блогеру Кемпу" почти 5 тысяч детей со всей Украины получили возможность отдохнуть, восстановиться и пройти психологическую реабилитацию.

Фонд Рината Ахметова круглогодично реализует образовательные, оздоровительные, реабилитационные и мотивационные программы для детей и подростков.

В рамках программы "Ринат Ахметов – Детям!" разностороннюю поддержку получили около 6 млн детей со всей Украины. Ринат Ахметов – Детям. Помощь, которая дарит завтра.

Уточнение – по бесплатному номеру горячей линии Фонда 0800509001.