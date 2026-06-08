Фонд Рината Ахметова и Кипр будут развивать совместные программы посттравматического роста для ветеранов

Генеральный директор Фонда Рината Ахметова Ксения Сухова при содействии Председателя Федерации греческих обществ Украины Степана Махсма, провели встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Кипр в Украине Михалисом Фирилласом. Во время переговоров стороны обсудили возможности сотрудничества в сфере поддержки ветеранов, психической устойчивости и развития общин.

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Одним из ключевых направлений сотрудничества станет развитие программ посттравматического роста в рамках проекта "Сердце Азовстали". Речь идет о создании международного партнерства между украинскими и кипрскими университетами, исследовательскими центрами и экспертными институтами, которые работают в сфере преодоления последствий травмы и поддержки ветеранов.

В частности, стороны обсудили возможность сотрудничества с ведущими учебными заведениями Кипра, запуск совместных образовательных и исследовательских программ, а также привлечение международной экспертизы для развития модели посттравматического роста в Украине.

Кроме того, предметом разговора стало усиление институционального партнерства между Фондом Рината Ахметова, государственными учреждениями Кипра и европейскими организациями, а также интеграция украинского опыта поддержки ветеранов в международные платформы и профессиональные сообщества.

"Для Украины вопрос поддержки ветеранов и людей, переживших травматический опыт войны, уже сегодня является одним из ключевых вызовов. Мы благодарны нашим международным партнерам за готовность участвовать в поиске эффективных решений. Сотрудничество с кипрскими институтами позволит усилить программы посттравматического роста, объединить научную, практическую и международную экспертизу и создать новые возможности для восстановления и самореализации ветеранов", – отметила Ксения Сухова.

В Фонде Рината Ахметова отмечают, что международное сотрудничество является важной составляющей развития программ посттравматического роста, которые реализуются в рамках проекта "Сердце Азовстали". Их цель – помочь ветеранам и освобожденным из плена защитникам не только преодолеть последствия пережитого, но и вернуть контроль над собственной жизнью, найти новые возможности для развития и реализации своего потенциала.