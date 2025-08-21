Фонд Андрея Матюхи поддержал проект 'Защита ремонтников Укрэнерго'

Фонд Андрея Матюхи стал партнером проекта "Защита ремонтников Укренерго", который обучит ремонтные бригады и технический персонал НЭК "Укренерго" навыкам спасения жизни. В рамках инициативы запланировано 75 однодневных тренингов.

Видео дня

С начала полномасштабного вторжения РФ энергетическая инфраструктура Украины стала мишенью ракетных и дроновых атак: с 2022 года повреждено более 63 тысяч объектов, за три года войны зафиксировано свыше 30 массированных ударов по энергосистеме. В результате этих атак погибли как минимум 160 энергетиков, более 300 получили ранения. 13 сотрудников "Укренерго" погибли на рабочих местах, выполняя свою работу.

Ремонтные бригады "Укренерго" работают на высоковольтных подстанциях и линиях под постоянной угрозой обстрелов. Поэтому навыки домедицинской помощи нередко становятся критически необходимыми прямо на месте происшествия.

"Энергетики – это люди, благодаря которым в домах украинцев есть свет даже после самых мощных российских ударов. Этот проект даст сотрудникам НЭК "Укренерго" знания и навыки, которые без преувеличения способны спасти жизнь в первые минуты ожидания скорой помощи", – отметил основатель фонда Андрей Матюха.

Планируется, что инициатива охватит около 1500 работников "Укренерго". Они освоят алгоритмы действий при прямой угрозе, научатся накладывать жгуты, тампонировать раны, быстро оценивать состояние пострадавших и проводить сердечно-легочную реанимацию. После обучения каждый участник получит именной сертификат.

Поддержка проекта "Защита ремонтников Укренерго" – часть системных усилий Фонда Андрея Матюхи по укреплению устойчивости Украины в условиях полномасштабной войны.

В 2025 году фонд уже дважды финансировал закупку современного хирургического оборудования для отделения ургентной хирургии НДСБ "Охматдет", а также присоединился к проекту Origami for Ukraine в поддержку реабилитации украинских защитников.