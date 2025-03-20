Финляндия присоединилась к Глобальной коалиции украинских студий, – Зеленская

Во время визита в Финляндию первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с ректором Хельсинкского университета Сари Линдблом и вице-президентом Университета Тампере Ярмо Такала.

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В ходе встречи были подписаны меморандумы о сотрудничестве в рамках Глобальной коалиции украинских студий.

"Ярким примером успешного межуниверситетского сотрудничества можно назвать сотрудничество Хельсинкского университета и Харьковского университета им. Каразина – город-герой Харьков ежедневно страдает от российских ракет, но там продолжает бурлить студенческая жизнь благодаря поддержке финских друзей", – сказала первая леди.

Финляндия играет немаловажную роль в поддержке украинского образования. С начала полномасштабного вторжения 14 финских университетов активно сотрудничают с украинскими вузами. Кроме того, 29 финских университетов заинтересованы в расширении партнерства. Значительно возросло количество стипендий для украинских студентов и аспирантов, а Хельсинкский университет предоставляет бесплатный онлайн-курс Open University Studies для 1863 украинцев.

Также она отметила уникальные курсы, посвященные Украине, что были введены в обоих финских университетах.

"Это, в частности, курс украинского языка в Хельсинкском университете, а также курс талантливого профессора Ринны Куллаа в Университете Тампере "История Украины: государственность и идентичность", который полностью разбивает российские нарративы. Крайне важно, что независимая академическая и образовательная среда глубоко осознает свою миссию по развитию критического мышления и построения целостной и четкой картины мира", – добавила Елена Зеленская.

В присутствии первой леди состоялось подписание меморандумов по присоединению Хельсинкских университетов и Тампере к Коалиции украинских студий.

"Глобальная коалиция украинских студий призвана не только познакомить мир с богатой историей и культурой украинцев, но и открыть современную Украину для мира и поделиться новейшими достижениями", – отметила первая леди.

Глобальная коалиция украинских студий создана при поддержке первой леди Елены Зеленской как совместная инициатива Украинского института, Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта, Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым/Офиса Крымской платформы, Министерства образования и науки Украины и Министерства иностранных дел Украины. Целью Коалиции является объединение существующих академических инициатив и создание новых инструментов развития украинских и крымскотатарских студий в мире.