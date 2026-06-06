Финал Red Bull ClassiCS состоится 6-7 июня в Киеве

1 377 игроков, четыре финалиста и семь легендарных карт. Уже 6-7 июня в Киеве состоится финал первого украинского Red Bull ClassiCS - турнира по Counter-Strike 2, который возвращает в большую игру легендарные карты и объединяет поколения игроков вокруг классики киберспорта.

Финал пройдет в LAN-формате на фестивале современной поп-культуры FANCON в Международном выставочном центре.

В финал вышли четыре сильнейшие команды по результатам открытой и студенческой онлайн-квалификаций.

Победителей ждет призовой фонд в 180 000 гривен, профессиональное оборудование Logitech G PRO series и уникальная возможность провести два дня на буткемпе NAVI.

Все матчи будут также транслироваться онлайн на Twitch-канале csuesf_ua.

Видео дня

Формат турнира Red Bull ClassiCS возвращает на сцену культовые карты, на которых выросли целые поколения игроков. В пуле Red Bull ClassiCS представлены семь карт, ставших настоящей классикой для поклонников Counter-Strike: Aztec, Tuscan, Cache, Cobblestone, Dust2, Anubis и Vertigo. Именно на них участники будут бороться за титул чемпионов Red Bull ClassiCS Украина 2026.

Путь в финал был по-настоящему конкурентным. На две онлайн-квалификации - открытую и студенческую - зарегистрировались 1377 игроков со всей Украины. Открытая квалификация собрала 1030 участников, студенческая - еще 347. По результатам отборочных этапов в финал вышли четыре команды: "m1xx" - единственная команда, которая прошла турнир без поражений, одержав семь побед подряд; "nadetektor" – коллектив, который после раннего поражения прошел нижней сеткой и одолел пятерых соперников на пути в финал; "chessplayersS" - победители студенческого отбора после уверенного выступления в верхней сетке; и KPI EVO - команда, которая вернулась в борьбу через нижнюю сетку и завоевала путевку в финал в напряженной серии 2:1.

Финальные матчи состоятся 6 и 7 июня на сцене Red Bull ClassiCS в рамках FANCON 2026 на территории Международного выставочного центра в Киеве (Броварской проспект, 15).

Расписание финала

6 июня:

12:30 – первый полуфинал;

16:00 – второй полуфинал.

7 июня:

12:15 – матч за третье место;

13:45 – шоу-матч известных личностей киберспорта

15:30 – гранд-финал;

18:45 – церемония награждения.

Особенной частью второго дня станет шоу-матч "new gen vs old gen", в котором встретятся представители разных поколений Counter-Strike — профессиональные игроки (Kodak из NAVI Junior, Хвост – экс-игрок NAVI), контент-креаторы Miss Martik и Murafa, Андрей Грищенко из Федерации киберспорта Украины и известные киберспортивные комментаторы Thunder, Slaxer и Homer.

Кроме матчей, посетители FANCON смогут присоединиться к специальному квесту Red Bull ClassiCS: собирая коллекционные карты с игроками и тренером NAVI на разных зонах Red Bull на фестивале, участники получат шанс выиграть ценные призы, среди которых брендированные аксессуары Logitech G и мощный игровой ПК ASGARD. Финальный розыгрыш состоится 7 июня на главной сцене фестиваля.

Red Bull ClassiCS – это больше, чем турнир. Это встреча поколений Counter-Strike, возвращение легендарных карт и напоминание о том, что классика не теряет актуальности с годами.

Сайт турнира: www.redbull.ua/classiCS