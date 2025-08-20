Favbet Foundation стал партнером детского ФК 'Олимп' из Ирпеня

Благотворительный фонд Favbet Foundation продолжает поддерживать развитие детского и любительского спорта в Украине. Новым партнером стал футбольный клуб "Олимп" из Ирпеня – стороны подписали меморандум о сотрудничестве в начале июля.

В рамках партнерства клуб уже получил комплект новой экипировки для юных игроков. В дальнейшем фонд будет способствовать развитию спортивной инфраструктуры и поддерживать участие воспитанников клуба в соревнованиях различного уровня.

"Мы всегда с радостью поддерживаем те команды, которые работают с детьми на местах и формируют культуру спорта снизу. Для нас важно, чтобы дети в каждом городе и поселке имели доступ к качественным тренировкам, чувствовали поддержку и имели мотивацию оставаться в спорте", – отмечают в Favbet Foundation.

Футбольный клуб "Олимп" уже более 7 лет работает в Ирпене и воспитывает детей всех возрастных категорий. Команды клуба участвуют в соревнованиях как городского, так и всеукраинского и международного уровня. Сейчас в клубе тренируется более 200 воспитанников, а руководство активно работает над расширением тренировочной базы и привлечением новых игроков.

Поддержка "Олимпа" – часть системной и долгосрочной программы Favbet Foundation, направленной на развитие массового футбола. Сегодня фонд поддерживает секции для детей военнослужащих и ВПЛ на базе Центра физического здоровья "Спорт для всех". В июне в Киеве также состоялся всеукраинский турнир Favbet Foundation Cup, объединивший 8 команд из разных регионов страны.