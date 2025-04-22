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Фаршированные яйца "Суши": рецепт бюджетной закуски, которая понравится всем

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
318
Рецепт фаршированных яиц

Фаршированные яйца – самая бюджетная и простая домашняя закуска. Для начинки чаще всего используют сыр, крем-сыр, овощи, жареный лук и грибы, а также авокадо и красную рыбу, печеночный паштет.

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Фаршированные яйца с рыбой

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц, с начинкой из авокадо и красной рыбой. 

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • 4 отварных яйца
  • авокадо
  • 150 г. красной рыбы
  • фиолетовый лук 
  • 2 ст.л. соуса "Тартар"
  • 1 ч.л. американской горчицы

Способ приготовления: 

1. Предварительно отвариваем яйца в крутую (варим 7-10 минут после закипания) и делим их пополам.

Вареные яйца

2. В тарелке смешайте авокадо, желток, лук, красную рыбку и соус с горчицей. Все хорошо перемешиваем до однородности.

Начинка для блюда

3. Фаршируем яйца начинкой и сразу подаем на стол.

Готовые яйца

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