Фаршированные яйца "Суши": рецепт бюджетной закуски, которая понравится всем

Фаршированные яйца – самая бюджетная и простая домашняя закуска. Для начинки чаще всего используют сыр, крем-сыр, овощи, жареный лук и грибы, а также авокадо и красную рыбу, печеночный паштет.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц, с начинкой из авокадо и красной рыбой.

Ингредиенты:

4 отварных яйца

авокадо

150 г. красной рыбы

фиолетовый лук

2 ст.л. соуса "Тартар"

1 ч.л. американской горчицы

Способ приготовления:

1. Предварительно отвариваем яйца в крутую (варим 7-10 минут после закипания) и делим их пополам.

2. В тарелке смешайте авокадо, желток, лук, красную рыбку и соус с горчицей. Все хорошо перемешиваем до однородности.

3. Фаршируем яйца начинкой и сразу подаем на стол.

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