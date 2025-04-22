Фаршированные яйца "Суши": рецепт бюджетной закуски, которая понравится всем
Фаршированные яйца – самая бюджетная и простая домашняя закуска. Для начинки чаще всего используют сыр, крем-сыр, овощи, жареный лук и грибы, а также авокадо и красную рыбу, печеночный паштет.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц, с начинкой из авокадо и красной рыбой.
Ингредиенты:
- 4 отварных яйца
- авокадо
- 150 г. красной рыбы
- фиолетовый лук
- 2 ст.л. соуса "Тартар"
- 1 ч.л. американской горчицы
Способ приготовления:
1. Предварительно отвариваем яйца в крутую (варим 7-10 минут после закипания) и делим их пополам.
2. В тарелке смешайте авокадо, желток, лук, красную рыбку и соус с горчицей. Все хорошо перемешиваем до однородности.
3. Фаршируем яйца начинкой и сразу подаем на стол.
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