Фаршированные яйца "Шуба": рецепт оригинальной закуски для пасхального стола

Фаршированные яйца – одна из самых бюджетных и быстрых в приготовлении закусок. Для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простых в приготовлении фаршированных яиц "Шуба".

Ингредиенты:

Филе сельди

Яйца

Плавленый сырок

Свекла

Майонез

Лук

Зелень (укроп или петрушка)

Способ приготовления:

1. Отвариваем свеклу и яйца до готовности.

2. Разрезаем яйца пополам и осторожно вынимаем желтки.

3. Начинка: натираем плавленый сырок на мелкой терке, а свеклу – на крупной. Смешиваем их с желтками, добавляем ложечку майонеза, щепотку соли и щепотку любви. Все тщательно перемешиваем до нежной кремовой консистенции.

4. Используя кондитерский мешок или простой пакет с отрезанным уголком, аккуратно наполняем белки начинкой.

5. Сверху выкладываем кусочек сельди, кольца лука и украшаем зеленью.

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