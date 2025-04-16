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Фаршированные яйца "Шуба": рецепт оригинальной закуски для пасхального стола

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,8 т.
Рецепт блюда

Фаршированные яйца – одна из самых бюджетных и быстрых в приготовлении закусок. Для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите.

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Фаршированные яйца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простых в приготовлении фаршированных яиц "Шуба". 

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • Филе сельди
  • Яйца
  • Плавленый сырок
  • Свекла
  • Майонез
  • Лук
  • Зелень (укроп или петрушка)

Способ приготовления: 

1. Отвариваем свеклу и яйца до готовности.

2. Разрезаем яйца пополам и осторожно вынимаем желтки. 

Яйца для блюда

3. Начинка: натираем плавленый сырок на мелкой терке, а свеклу – на крупной. Смешиваем их с желтками, добавляем ложечку майонеза, щепотку соли и щепотку любви. Все тщательно перемешиваем до нежной кремовой консистенции.

Начинка для яиц

4. Используя кондитерский мешок или простой пакет с отрезанным уголком, аккуратно наполняем белки начинкой.

Приготовление блюда

5. Сверху выкладываем кусочек сельди, кольца лука и украшаем зеленью.

Готовая закуска

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