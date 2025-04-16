Фаршированные яйца "Шуба": рецепт оригинальной закуски для пасхального стола
Фаршированные яйца – одна из самых бюджетных и быстрых в приготовлении закусок. Для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простых в приготовлении фаршированных яиц "Шуба".
Ингредиенты:
- Филе сельди
- Яйца
- Плавленый сырок
- Свекла
- Майонез
- Лук
- Зелень (укроп или петрушка)
Способ приготовления:
1. Отвариваем свеклу и яйца до готовности.
2. Разрезаем яйца пополам и осторожно вынимаем желтки.
3. Начинка: натираем плавленый сырок на мелкой терке, а свеклу – на крупной. Смешиваем их с желтками, добавляем ложечку майонеза, щепотку соли и щепотку любви. Все тщательно перемешиваем до нежной кремовой консистенции.
4. Используя кондитерский мешок или простой пакет с отрезанным уголком, аккуратно наполняем белки начинкой.
5. Сверху выкладываем кусочек сельди, кольца лука и украшаем зеленью.
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