Фармкомпания 'Здоровье' заявила о системных информационных атаках

Фармацевтическая компания "Здоровье" заявила о системной защите своей репутации и полной готовности противодействовать информационным атакам. В официальном заявлении предприятие отмечает: публикации, которые периодически появляются в сети и содержат обвинения в адрес компании, являются клеветой и сознательным распространением недостоверных данных.

Некоторые интернет-издания регулярно публикуют фейки в отношении владельцев предприятия, а также вымышленные обвинения о якобы отказе в предоставлении медикаментов в рамках гуманитарной поддержки. Компания подчеркивает: ни одно из этих утверждений не имеет под собой реальных оснований и вредит ее деловой репутации, формируя ложное представление о деятельности одного из крупнейших производителей лекарств в Украине.

"Атаки связаны с конкуренцией", – убеждены в компании

В компании "Здоровье" считают, что волна дискредитационных материалов не случайна. Компания демонстрирует стабильное развитие, инвестирует в модернизацию производства, расширяет рынки сбыта и участвует в социальных и благотворительных проектах. По мнению руководства, это может быть причиной того, что отдельные игроки рынка пытаются "устранить" предприятие как сильного конкурента.

Работают под обстрелами и обеспечивают страну лекарствами

Несмотря на то, что Харьков – прифронтовой город и постоянно страдает от российских атак, производство "Здоровье" не останавливалось с первых дней полномасштабного вторжения. Специалисты предприятия делают все возможное, чтобы украинцы были обеспечены жизненно необходимыми лекарственными средствами. С первого дня широкомасштабного вторжения компания "Здоровье" непрерывно работает и поддерживает всех, кто приближает Победу, оказывая гуманитарную помощь украинцам, которые в ней больше всего нуждаются.

В то же время предприятие понесло и серьезные убытки – вследствие российских ударов по складам дистрибьюторов была уничтожена продукция на миллионы гривен. Но несмотря на это инвестиционные программы не прекратились: открыт новый участок цеха готовых лекарственных форм, построен склад готовой продукции и создана современная лаборатория контроля качества.

Социальная миссия и поддержка спорта

Компания постоянно принимает участие в многочисленных социальных проектах (помощь в реабилитации военных, финансирование центра арт-терапии детей переселенцев, оказание постоянной благотворительной помощи учреждениям здравоохранения, больницам, военным госпиталям). С начала полномасштабной войны компания многократно помогала ВСУ закупкой дронов, тепловизоров, автомобилей, медицинского оборудования.

Компания даже во время войны не отказалась от многолетней поддержки слобожанских спортсменов – борцов, которые представляют Украину на международных турнирах и получают награды на чемпионатах Европы и Украины. Также оказывает финансовую поддержку баскетбольному клубу "Харьковские Соколы".

Суды неоднократно становились на сторону "Здоровья"

Стоит отметить, что фармацевтическая компания "Здоровье" неоднократно успешно защищала свою деловую репутацию в суде. Суды признали распространенные в отношении "Здоровья" сведения недостоверными и унижающими честь и достоинство предприятия. Ответчиков обязали публично их опровергнуть.

В заявлении фармпроизводителя подчеркивается: компания и в дальнейшем будет действовать принципиально и последовательно, защищая свой имидж надежного украинского производителя лекарств.

"Фармацевтическая компания "Здоровье" работает для здоровья и безопасности граждан Украины. Мы и в дальнейшем будем отстаивать свое достоинство и деловую репутацию, несмотря на любые информационные атаки", – говорится в сообщении.