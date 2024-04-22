Фармкомпания 'Здоровье' и художественный хаб Zelo, несмотря на обстрелы Харькова, продолжают организовывать артзанятия для детей

Несмотря на усложнившуюся ситуацию в городе фармкомпания "Здоровье" и артцентр Zelo делают все, чтобы дети имели доступ к арттерапии. Бизнес продолжает финансировать занятия для всех желающих маленьких харьковчан.

Несмотря на ситуацию с энергоснабжением в городе, артцентр Zelo продолжает работать. Некоторые локации имеют генераторы, на других занятия подстраивают к обстоятельствам. Обо всех изменениях в расписании преподаватели оперативно сообщают родителям. Не всегда дети и взрослые могут быстро добраться до локации, но все равно пытаются попасть на занятия, чтобы получить утешение и отвлечься.

Все занятия способствуют улучшению ментального здоровья и знания психоэмоционального напряжения у детей. В этом помогают лепка, рисование, игра на музыкальных инструментах, пение, хореография, песчаная анимация, резьба, рукоделие, декоративно-прикладное, ораторское, цирковое искусство, фотография, робототехника, финансовая грамотность.

По инициативе Александра Доровского, председателя наблюдательного совета, фармкомпания "Здоровье" почти год является партнером художественного хаба. Благодаря финансированию меценатов занятия для детей проводятся бесплатно.

До полномасштабной войны фармкомпания постоянно помогала многодетным семьям и незащищенным слоям населения Харьковщины. Сейчас в фокусе внимания проблемы ментального здоровья и реабилитации детей, а также взрослых.

— Наши дети показывают нам собственный пример несокрушимости и вдохновляют работать дальше. Под обстрелами и тревогами они стремятся к знаниям и изучают новое. Наша компания также работает в этих сложных условиях. И продолжаем не только выполнять свои обязательства перед страной и экономикой, но помогаем военным подразделениям и гражданским украинцам, — подчеркивает Александр Доровской.