Фармацевтический рынок оказался под ударом из-за попытки заинтересованных сторон разрешить бесконтрольную продажу лекарств, – политолог

В последние недели в Украине происходит спланированная информационная атака на фармацевтический рынок, целью которой является попытка добиться продажи лекарственных средств вне квалифицированной аптечной системы.

Об этом заявил в Facebook политолог Кирилл Сазонов.

По его словам, речь идет о системном давлении на отрасль через публичные заявления чиновников, втягивание АМКУ и массовое размещение заказных материалов в медиа.

"Последние недели идет жесткий накат на фармацевтический рынок. Прямо спланированная волна атаки на целую индустрию. Здесь и Генпрокурор с заявлениями, и давнее расследование АМКУ, и тонны заказных материалов, преимущественно на сайтах-помойках. Всеми силами пытаются убедить нас, что фармацевты - это что-то плохое, и их вообще нужно обходить стороной", - отметил Сазонов.

Он подчеркнул, что не припоминает случаев, когда на целую отрасль осуществлялось столь интенсивное информационное давление.

По мнению политолога, "весь этот поток черного пиара против фармацевтов – это попытка недобросовестных дельцов убедить правительство разрешить торговать лекарствами кому угодно и где угодно – от супермаркетов и автозаправок до тату-салонов и киосков с шаурмой".

"Просто уничтожить рынок, чтобы кто-то мог разложить у себя на прилавках ибупрофен и продавать его как семечки. Наплевать на учет, контроль качества и безопасность пациентов - пустить все на самотек, потому что кто-то очень хочет зарабатывать на торговле лекарствами", – считает он.

Сазонов также заявил, что в информационную кампанию, по его оценке, вкладываются значительные средства.

"В это сейчас вливаются огромные деньги - на покупку медиа, экспертов и, не хочется в это верить, но, очевидно, и громкие заявления отдельных представителей власти появились не просто так", – отметил политолог.

Он призвал критически оценивать публикации с резкой критикой аптечного сектора и учитывать возможные мотивы их появления.