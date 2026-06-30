Ежегодно уносит жизни до 3 тыс. человек по всему миру: как уберечься от молнии во время непогоды

Ежегодно удары молнии уносят жизни почти трёх тысяч человек из разных стран мира, а наибольший риск возникает именно во время летних гроз. Даже несколько простых ошибок во время непогоды могут иметь фатальные последствия, особенно если человек находится на открытой местности.

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Специалисты напоминают об основных правилах безопасности, которые помогут уберечься от опасного природного явления. Подробнее о них рассказывает OBOZ.UA.

Во время грозы наибольшую опасность представляет молния – мощный электрический разряд, температура которого может превышать 30 тысяч градусов по Цельсию. В среднем молниевой разряд распространяется со скоростью более 190 тысяч км/с, а его длина может достигать 3–4 километров.

Молния возникает между грозовыми облаками или между облаком и землей, и предсказать место её удара практически невозможно. Именно поэтому во время непогоды необходимо строго соблюдать правила безопасности. По мировой статистике, ежегодно от ударов молнии гибнут до трёх тысяч человек, а ещё тысячи получают тяжёлые травмы.

Как уберечься от удара молнии

Чтобы минимизировать риск во время грозы, специалисты советуют соблюдать несколько важных правил безопасности:

– не находитесь на открытой местности. Наибольшую опасность молния представляет в поле, на холмах или других возвышенностях. Если спрятаться негде, стоит найти естественное углубление – овраг или канаву, присесть на корточки, опустить голову и оставаться неподвижными до окончания непогоды;

– держитесь подальше от линий электропередач и металлических конструкций. Молнию притягивают объекты, проводящие электрический ток, поэтому опасно находиться возле опор ЛЭП, антенн или других электротехнических сооружений;

– отключите электроприборы от сети. Во время грозы рекомендуется выключить из розеток телевизор, компьютер, холодильник, микроволновую печь и другую технику, а также отключить внешние антенны, чтобы защитить оборудование от скачков напряжения;

– избегайте водоемов. Вода является отличным проводником электрического тока, а удар молнии может распространяться вокруг места попадания на десятки метров. Во время грозы нельзя купаться, рыбачить или находиться на берегу рек, озер или прудов;

– в городе ищите надёжное укрытие. Лучше всего переждать непогоду в здании, подъезде или магазине. Можно укрыться под навесом у стены здания, но следует держаться подальше от металлических заборов, высоких деревьев и рекламных конструкций;

– не стоит искать укрытие под высокими деревьями, ведь именно они чаще всего притягивают молнию. Если другого варианта нет, лучше выбирать более низкие деревья или густые кусты. Особенно опасными считаются дуб, тополь, сосна и ель, тогда как ива, клен и кустарники поражаются значительно реже;

– в доме необходимо плотно закрыть окна, двери, вентиляционные отверстия и дымоходы, чтобы избежать сквозняков, которые могут способствовать проникновению шаровой молнии. Также рекомендуется держаться подальше от окон, электроприборов, водопроводных труб и любых металлических конструкций;

– не прикасаться к мокрым поверхностям, металлическим предметам и электротехнике. На время непогоды желательно снять металлические украшения, часы, а также не пользоваться зонтиком с металлическим каркасом и не носить в карманах крупные металлические предметы, которые могут повысить риск поражения;

– если гроза застала вас во время поездки на велосипеде или мотоцикле, необходимо остановиться, отойти от транспортного средства не менее чем на 30 метров и переждать непогоду в безопасном месте;

– во время грозы не рекомендуется выключать или, по крайней мере, не пользоваться мобильными телефонами, ведь зафиксированы случаи, когда именно телефонный звонок становился фактором, приводящим к удару молнии.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 июня на Волыни семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали от удара молнии. Инцидент произошел в селе Озеро недалеко от Луцка, когда после сильной жары местность накрыла гроза.

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