Эван Лонгория: американская звезда бейсбола с украинским корнями

Своей выдающейся спортивной карьерой знаменитый американский бейсболист Эван Лонгория обязан только своему таланту и упорству в достижении целей. О том, как мальчик из маленького городка смог сделать карьеру одного из лучших бейсболистов США, Лонгория рассказал в своей автобиографии "В погоне за величием". Он превратился из скромного игрока, от которого отказались все скауты, в трехкратного чемпиона Матча всех звезд и Мировой серии, который провел в MLB – Главной лиге бейсбола США – шестнадцать успешных сезонов.

Видео дня

Эван Лонгория сделал бейсбольную карьеру не только в Америке, но и в мире. Он играл за сборную США на чемпионате мира по бейсболу в 2007 году, где его команда завоевала золотую медаль, и участвовал в мировых соревнованиях 2009 года, а в 2014 году входил в состав сборной MLB, которая провела серию игр в Японии.

Вопреки ожиданиям поклонников, Эван не является родственником актрисы и модели Евы Лонгории – они всего лишь однофамильцы, что не мешает звездам шутить по этому поводу, а Ева даже однажды отправила Эвану подарок – поздравление с днем рождения. Но между Евой и Эваном все-таки есть то, что их роднит, это – происхождение: у обоих – украинские корни.

"Слишком худой" для бейсбола

Эван Лонгория, известный у болельщиков под прозвищем Лонго, родился 7 октября 1985 года в городе Дауни (Калифорния) в мексиканско-украинской семье: у его отца мексиканские, а у матери – украинские корни. Бейсболом мальчик начал увлекаться еще в начальных классах, а в старшей школе Святого Джона Боско был ее лучшим бейсболистом, но ни один крупный колледж не предложил ему стипендию, с которой он мог бы играть за учебное заведение. Университетские скауты, занимающиеся подбором спортсменов для своих команд, считали его слишком худым для того, чтобы сделать карьеру в этом виде спорта. Но, когда он, поступив в Общественный колледж Рио-Хондо, провел там отличный сезон, государственный университет Лонг-Бич наконец-то предложил ему стипендию.

"Лучший игрок года" студенческой лиги

В команде "Лонг-Бич стэйт" Лонгория очень быстро занял лидирующие игровые позиции, а в 2005 году, после того как он провел фантастическое по результатам лето в лиге Кейп-Код, на студенческой конференции был назван лучшим игроком года. Успехи в студенческой лиге сделали его самым перспективным спортсменом профессиональных лиг. На драфте главной лиги бейсбола 2006 года руководители команды "Тампа-Бэй Рэйз" выбрала Лонгорию своим третьим номером – он подписал с ними контракт на 3миллиона долларов. Уже через год, в 2007-м, Эвана называли "самым ценным игроком Южной лиги". Скауты были так впечатлены силой его удара, что сравнивали Лонгорию с легендой бейсбола – Райаном Брауном.

Рождение звезды

В главной бейсбольной лиге спортсмен дебютировал 12 апреля 2008 года, а уже через несколько дней "Тампа-Бэй Рэйз" подписала с ним шестилетний контракт, стоимостью 17,5 миллионов долларов. Менеджеры команды не прогадали – Лонгория быстро стал звездой: в первом же сезоне – за серьезные игровые рекорды – болельщики выбрали его в команду Матча всех звезд. Во многом благодаря Лонгории "Тампа-Бэй Рэйз" вышла в мировую серию 2008 года, уступив только команде "Филадельфия Филлис".

Звездные годы

2009-2011 годы стали для Лонгории по-настоящему звездными. В 2009-м он получил свою первую "Золотую перчатку" – ежегодную награду, которую вручает Главная лига бейсбола США за игру в защите. и "Серебряный слаггер" за игру в нападении. В 2010 и 2011 годы Эван снова был выбран участником Матча всех звезд. В 2012 году бейсболист заключил с со своей командой новый шестилетний контракт, на этот раз – на сумму 100 миллионов долларов. Став таким образом лицом "Тампа-Бэй Рэйз", он в течение нескольких последующих лет установил множество личных и командных рекордов, превратившись в ее безусловного лидера. В 2016 году Лонгория установил рекорд в своей карьеры, набрав 36 хоум-ранов (успешный удар в бейсболе), и получил свою третью "Золотую перчатку".

Достижения и травмы

В 2017 году Эвана Лонгорию обменяли на игрока "Сан-Франциско Джайентс". Уже в первом же своем сезоне в составе новой команды он забил 1500-й хит в карьере, а спустя некоторое время также выбил свой 300-й хоум-ран и стал 150-м бейсболистом, которому удалось достичь этого рубежа. К сожалению, из-за травм, которые начали преследовать спортсмена, его игровое время значительно сократилось. Чего стоил один только случай, когда во время матча игрок команды "Сиэтл Маринерс" Джей Джей Патц ударил его битой по запястью – тогда из-за перелома Эван вынужден был пропустить больше месяца, а таких историй в его карьере, к сожалению, было много. В результате "Сан-Франциско Джайентс" не продлила с им контракт – он стал свободным игроком. В 2023 году Лонгория подписал годичный контракт с "Аризона Даймондбэкс", после чего эта команда неожиданно пробилась в Мировую серию, для Эвана она стала второй в карьере – впервые он был участником мировой лиги в 2008 году, за пятнадцать лет до этого, что является безусловным рекордом для любого игрока MLB.

Красивое завершение бейсбольной карьеры

В мае 2025 года Лонгория объявил о завершении о своем уходе из спорта, а 7 июня заключил однодневный контракт с "Тампа-Бэй Рэйз", что позволило ему официально завершить карьеру в составе команды, в которой он стал звездой.