Этот знак зодиака живет дольше всех: проверьте свою удачу
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Астрологи считают, что некоторые знаки зодиака обладают природной склонностью к долгой и здоровой жизни. Даже в преклонном возрасте они радуются крепкому здоровью, полны энергии и выглядят молодо.
Итак, эксперты выделяют несколько знаков, которые с наибольшей вероятностью доживут до девяноста или даже ста лет в добром здравии. Это связано с их характером и здоровым образом жизни, который они обычно ведут, пишет OBOZ.UA.
Козерог
В рейтингах долголетия астрологи любят ставить Козерога на первое место как знак зодиака, который живет дольше всех.
В этом есть смысл, поскольку они от природы дисциплинированы и ответственны, поэтому регулярно проходят профилактические осмотры и не игнорируют предупреждающие сигналы, которые посылает им организм. Кроме того, большинство Козерогов ведут активный образ жизни, занимаются спортом и стремятся правильно питаться.
Телец
Телец ценит комфортную и спокойную жизнь. Он боится потерять свою стабильность, поэтому заботится о себе, относясь к физическим упражнениям и здоровому питанию как к естественной части жизни.
Он также избегает ненужных рисков. Быстрая езда или рискованные физические испытания — не его стихия, что позволяет ему избегать внезапных аварий и травм. Он предпочитает проводить своё свободное время в безопасной обстановке.
Весы
Весы интуитивно знают то, что давно подтверждено наукой: крепкие, здоровые отношения являются важным фактором долголетия.
Весы строят вокруг себя надежную сеть поддержки, что уменьшает чувство одиночества. Они избегают ненужных дискуссий и конфликтов, а, как известно, гармония и отсутствие напряжения в жизни способствуют долголетию.
Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несёт ответственности за прогнозы и оставляет читателям право выбора: верить в предсказания или нет.
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