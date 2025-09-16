Этот результат был бы невозможен без РГК НАБУ и ГАР МОУ: Яременко прокомментировал закрытие следствия НАБУ по Archer

5 сентября НАБУ завершило почти трехлетнее расследование в производстве, открытом после обысков у производителя тепловизионных прицелов Archer. По результатам следствия дело закрыто из-за отсутствия доказательств.

Напомним, что 5 октября 2023 года, Национальное антикоррупционное бюро Украины провели обыски в офисах и в домах сотрудников, изъяли телефоны, компьютеры и документы, касающиеся выполнения государственных контрактов, о чем в своем Facebook сообщил Александр Яременко. После огласки информации об обысках с заявлениями о возможной противоправности таких действий выступил Совет общественного контроля НАБУ, а также нынешний председатель Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, а тогда еще общественный активист, Юрий Гудименко.

"Это вопрос не только об обысках и блокировании производства оружия – снова! – это еще и вопрос тотальной некомпетентности правоохранителей" – написал Гудименко.

Александр Яременко, владелец компании Archer в своей заметке заявляет, что считает дело заказным, а длительное следствие таким, что серьезно навредило компании, самому Яременко и армии, для которой во время расследования приборы Archer не закупались. Впрочем, заявляет владелец, все взятые на компанию обязательства она смогла выполнить.

Кроме благодарностей за поддержку семье и сотрудникам компании Яременко отдельно отметил влияние общественного контроля. "Этот результат был бы невозможен без помощи Совета общественного контроля НАБУ и Общественного антикоррупционного совета при МОУ. Особая благодарность Anton Shvets и Юрий Гудименко" – отметил он.

"Очень хорошо, что справедливость наконец взяла верх. Тем не менее, надо признать: компания Archer понесла значительные материальные и репутационные потери. Но, поскольку процессуальные действия детективов были утверждены прокурором и судом, компенсация фактически невозможна, ведь после решения суда любое действие считается законным. Конечно в этом деле больше вопросов возникает к САП, гораздо больше чем к НАБУ. Однако я был бы рад, если бы в официальной коммуникации НАБУ я увидел хотя бы формальные извинения", – говорит председатель РГК НАБУ Антон Швец.