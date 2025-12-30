'Это – защита, в которой нуждается войско': Порошенко передал на фронт еще 12 комплексов 'Ай-Петри'

Украинские воины получили новую партию из 12 комплексов противодействия техническим разведкам "Ай-Петри СВ". Это важная техника, которая обеспечивает защиту против вражеских дронов, как на линии фронта, так и за ее пределами.

Видео дня

О передаче техники военным сообщил лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Мы завершаем этот год передачей 12 комплексов "Ай-Петри", которые удалось изготовить сверх нормы. Десять из них идут в Воздушные силы и Сухопутные войска, а два будут защищать Киев от разведывательных и ударных дронов", – сообщил Порошенко.

Он отметил, что комплексы, которые были изготовлены в 2025 году, уже сейчас "закрывают не только линию фронта, но и украинские города от ЗАЛ, "Суперкамов", "Ланцетов" и другого смертоносного оружия".

"Это – защита, в которой нуждается войско, и это признало государство", – подчеркнул политик.

Он также обратил внимание на тему мирных переговоров, назвав приоритетные вопросы.

"Абсолютным приоритетом должен быть вопрос территориальной целостности. Вопрос гарантий безопасности, которые предусматривают boots on the ground, то есть наличие войск стран-гарантов на территории Украины. Это – единственная формула, которая гарантирует стабилизацию до полноценного вступления Украины в НАТО", – сказал лидер "ЕС".

Он добавил, что абсолютно неприемлемым является любой ультиматум от Путина относительно будущего Украины – "ни относительно вступления в НАТО, ни относительно членства в ЕС".

"Никаких ограничений в вопросах языка и веры украинское общество также не воспримет. Никаких выборов во время военного положения – этих выборов никто не признает", – в очередной раз подчеркнул лидер партии.

Он отметил, что сейчас нет в мире такой нации, которая хотела бы мира больше, чем украинцы.

"Мира, который должен сохранить Украину, а не разрушить. Мира без капитуляции", – сказал Порошенко.