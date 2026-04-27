'Это вопрос безопасности граждан': Клименко анонсировал общегосударственное обсуждение законопроекта о гражданском оружии

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о подготовке общегосударственного обсуждения законопроекта о гражданском оружии. Консультации планируют провести уже в ближайшие недели.

Об этом Клименко рассказал в комментарии журналистам, в Национальном музее "Чернобыль" во время мероприятий, где он также отметил ликвидаторов и работников зоны отчуждения. Министр уточнил, что к обсуждению легализации оружия привлекут представителей медиа, экспертов, народных депутатов и военных.

"Консультации будут на этой или на следующей неделе. Мы привлекаем представителей медиа, экспертов, которые пишут на тему оружия, а также народных депутатов и военных. Мы хотели бы, чтобы это было общегосударственное обсуждение. Хотим сначала понять, на каком этапе мы находимся", – сказал министр, объясняя подход к подготовке документа.

Контекст обсуждения

По словам министра, главная задача сейчас – понять, на каком этапе находится подготовка законопроекта. Он подчеркнул, что важно услышать разные позиции перед тем, как документ вынесут на рассмотрение парламента. Акцент делают именно на широком участии – не только чиновников, но и тех, кто непосредственно работает с темой оружия или сталкивается с ней на практике.

Во время мероприятия в музее Клименко также отметил ветеранов, действующих работников, ликвидаторов аварии на ЧАЭС, а также тех, кто сейчас обеспечивает охрану зоны отчуждения. Всего было вручено 40 наград Кабинета министров и МВД. Это, возможно, придало событию немного символического значения – тема безопасности звучала не только в словах, но и в контексте места.

Ключевые детали законопроекта

Министр подчеркнул, что закон о гражданском оружии должен быть единым для всей страны. Он отдельно подчеркнул, что такие вопросы нельзя регулировать только подзаконными актами.

"И этот закон не могут подменять подзаконные акты. Это очень серьезный вопрос, вопрос безопасности наших граждан как во время войны, так и после войны. Поэтому, я думаю, что мы совместно сможем найти общий знаменатель", – отметил он.

По его словам, консультации могут состояться уже на этой или следующей неделе. После этого станет понятно, в каком виде документ передадут в Верховную Раду. И хотя деталей самого законопроекта пока немного, акцент понятен – найти общую позицию, которая устроит разные стороны.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Украине продолжается кампания по декларированию огнестрельного оружия и боеприпасов, которая позволяет гражданам легализовать их хранение. Речь идет прежде всего о случаях, когда оружие оказалось у людей без соответствующих документов.

Также мы писали о том, что правоохранители заблокировали канал незаконных поставок трофейного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. "Бизнес" организовали двое жителей Киевской области.

