В Украину идет 'весна': в Гидрометцентре порадовали прогнозом погоды на начало января

Новый год начался с намека на весну. Погода в Украине практически установила новый рекорд. В ближайшие дни украинцев ждет очередная волна относительного похолодания, когда ночные морозы будут достигать отметки -11 градусов. Однако это похолодание будет длиться недолго, и уже с понедельника в Украину снова придет январская "весна".

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Центром зимы в Украине останутся Карпаты, где будет и снег, и мороз. Что касается погоды на Крещение 6 января, то ночью в отдельных регионах возможен мороз до -11 градусов, но днем будет возвращаться плюс до +9 градусов.

Подробный прогноз погоды на ближайшую неделю в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

2025 год начался с "весны" и почти побил температурные рекорды

В первые два дня января погода в Украине была "с намеком на весну". "Среднесуточные температуры превышали климатическую норму на 6-11 градусов. Но сказать, что это были необычные для нас температуры, учитывая тенденции последних лет, нельзя. В 2023 году 2 января в Киеве было +13 градусов, это был рекорд", – рассказала синоптик.

За "весной" придет настоящая зимняя погода, но не надолго

Настоящая зимняя погода начала прорываться в Украину с пятницы, 3 января, произошло похолодание. "Поступают атмосферные фронты с северо-запада, они несут с собой более облачную погоду, иногда с осадками.

Она предупредила, что до 6 января, в Украине происходило понижение температуры, ночью -2…-8 градусов. 6 января на северо-востоке даже до -11 градусов. В понедельник, 6 января, существенных осадков не прогнозируется, только в северной части возможны небольшие осадки, "но это уже будут осадки смешанной фазы", – пояснила синоптик.

Новая "весна" придет в Украину на Крещение

С понедельника, 6 января, снова начнется потепление. "Дневные показатели будут несколько выше. К примеру, на юге и западе страны ожидается +5… +9 градусов. Возможны осадки – небольшой мокрый снег с переходом в дождь".

При этом ночь на 6 января будет достаточно прохладной, -2...-8 градусов. На северо-востоке, Сумской, Черниговской областей преимущественно до -11 градусов. Но дневные максимумы практически повсюду пересекут отметку 0 градусов и перейдут на плюсовые значения. "Возможен небольшой морозец, но днем до +4 градусов. В западных и южных областях 6 января +5…+9 градусов", – рассказала Наталья Птуха.

Центр зимы в Украине будет в Карпатах

Центром зимы на ближайшую неделю остаются Карпаты. Там 6 января без осадков, но снежный покров будет сохраняться, морозы там будут сохраняться. Ночью и днем морозы составят -6…-11 градусов, но в понедельник, 6 января, даже в Карпатах будет ослабление мороза до 0…-5 градусов.

До конца зимы погода в Украине может быть нестабильной

Климатологи обратили внимание на интересную тенденцию, что в зимний период в Украине становятся характерными колебания температуры. "Это входит в норму в последнее десятилетие. От +5 до –5 градусов, нет стабильных морозов, нет стабильного снежного покрова. Мы видим такую тенденцию – мороз есть, но буквально на два-три дня, а затем температура снова повышается и снова плюсы", – отметила синоптик.

"Пока что в таком режиме, скорее всего, и будем проходить зимний период. Конечно, могут быть и исключения, о которых, если они действительно будут на горизонте, мы обязательно предупредим", – пообещала она.

Прогноз погоды в Украине от Укргидрометцентра на каждый день

Украинский гидрометцентр обнародовал прогноз погоды для всех регионов Украины до 8 января. Согласно ему, погодные условия в стране в ближайшие дни могут существенно меняться.

В понедельник, 6 января, осадки с запада переместятся на север. В северных регионах Украины в этот день прогнозируется снег с дождем. По всей территории страны будет наблюдаться повышение температуры воздуха на несколько градусов по сравнению с предыдущим днем. На западе воздух будет днем прогреваться до +7 градусов, в центре и на севере до +5 градусов, на юге до +8 градусов, на востоке до +4 градусов.

Во вторник, 7 января, осадков в Украине не предполагается, ожидается переменная облачность, а температурные показатели продолжат расти. На большей части территории Украины воздух будет днем прогреваться до +8 градусов, на западе до +10 градусов, на севере до +6 градусов, на юге до +11 градусов, на востоке до +7 градусов.

В среду, 8 января, на западе страны ожидаются дожди. Тем не менее, температура воздуха и в этом регионе, и на остальной территории Украины будет оставаться достаточно высокой: днем до +8 градусов на западе и на севере, до +11 в центре, до +9 на востоке и до +12 на юге. Ночью столбик термометра не опускается ниже 0 градусов. средний ночной температурный показатель будет колебаться в пределах +3…+5 градусов.