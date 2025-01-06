Аномальная 'весна' во время зимы: какой будет погода в Украине на Крещение, 6 декабря

В Украине ночь на 6 января была с морозом, но днем в понедельник, в праздник Крещения, погода изменится. Температура будет плюсовой, на западе и юге местами – ощутимый ветер в 7-12, с порывами до 15-20 метров в секунду.

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Об этом говорит прогноз на сайте Украинского гидрометцентра. Изданию OBOZ.UA синоптик УкрГМЦ Наталья Птуха рассказала, что днем 6 января в стране ожидается потепление.

Например, на юге и западе термометры покажут +5…+9 градусов.

Из-за перепада температур утром на дорогах в Украине, за исключением юга, может образоваться гололедица, предупреждается на сайте Укргидрометцентра.

"Возможны осадки – небольшой мокрый снег с переходом в дождь", – сообщила Птуха.

До конца зимы погода может быть нестабильной

В Украине в последнее десятилетие уже входит в норму колебание температуры зимой.

" От +5 до -5 градусов, нет стабильных морозов, нет стабильного снежного покрова. Мы видим такую ​​тенденцию – мороз есть, но буквально на два-три дня, а затем температура снова повышается и снова плюсы" , – заметила Птуха.

Она ожидает, что эта зима не будет исключением, длительных очень холодных периодов, скорее всего, не будет.

Как писал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко считает, что 7 января потепление продолжится. Днем на юге температура воздуха может достичь +12 градусов.

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