'Это ваш лучший шанс': командир 225 ОШП Ширяев рассказал о наборе 'проблемных' людей на войну

Комплектация личным составом остается одной из проблем украинской армии. В 225-м отдельном штурмовом полку ее частично решают путем мобилизации "проблемного" контингента.

Видео дня

Об этом рассказал командир 225 ОШП, Герой Украины Олег Ширяев.

"Например, берем людей с металлом в теле после операций. Берем людей с болезнями, потому что на самом деле половина этих болячек – купленные документы. Но если человек действительно болен, то будет получать соответствующее лечение. И служить", – пояснил Ширяев.

Также командир отметил, что в 225 ОШП принимают и людей с зависимостями, от которых другие подразделения отказываются.

"Когда с ними общаюсь, говорю: вы же бросали тысячу раз, да? А сейчас тысяча первый, и поскольку доступа к алкоголю или запрещенным веществам нет, это ваш лучший шанс. Если нужно, они получают квалифицированную помощь, витамины. Тратим на это средства. И в итоге за месяц тренировок это уже совсем другой человек", – рассказал Ширяев.

Он добавил, что для таких людей армия может стать шансом на трансформацию.

Также командир 225 ОШП рассказал, что под его командованием уже служат более 50 женщин, а также состоялись две свадьбы.

Людям, которые боятся мобилизации, Ширяев посоветовал сделать выбор: "мобилизоваться в украинскую армию или быть принудительно мобилизованным в российскую, которая пошлет вас как скот на убой".

Ранее Ширяев объяснял, что "ребята, которые провоювали три года, реально нуждаются в отдыхе".