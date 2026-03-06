'Это становой хребет нашей армии': Сырский приказал наращивать подготовку сержантов в районах выполнения боевых задач

На фронте возникла необходимость усилить подготовку сержантского состава непосредственно в районах выполнения боевых задач. Такая необходимость обусловлена высокой интенсивностью боевых действий.

Видео дня

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, именно этот вопрос стал одним из ключевых во время совещания, посвященного качеству подготовки военнослужащих.

От подготовки сержантов зависит эффективность армии

Генерал отметил, что сержанты являются "становым хребтом нашей армии", поэтому их подготовке необходимо уделять особое внимание. По его словам, в военное время именно сержант выступает опорой боевого подразделения, организует бой на тактическом уровне и является наставником для военных.

"От его компетентности зависит слаженность действий, сохранение жизни наших воинов и эффективность выполнения ими боевых задач. Важной также является сержантская функция обучения и подготовки наших воинов", – говорится в сообщении.

Во время совещания Сырский заслушал доклады главного сержанта ВСУ и представителей органов военного управления. Участники обсудили состояние подготовки командиров отделений как в учебных центрах, так и в районах выполнения боевых задач, а также оценили качество реализации программ подготовки сержантов базового уровня.

Кроме того, была рассмотрена работа сети сержантских колледжей, результаты подготовки за предыдущий месяц и дополнительные меры по антидроновой подготовке и учебным стрельбам малых огневых групп.

Также были обсуждены проблемные вопросы и пути их решения.

"Высокая интенсивность боевых действий обусловливает необходимость наращивать подготовку сержантов в районах выполнения боевых задач. Поддерживаю эти предложения и инициативы. В течение 2025 года более 2,6 тысячи военнослужащих, которые уже зарекомендовали себя как настоящие лидеры в боевых подразделениях, прошли ускоренный курс подготовки командиров отделений в районах ответственности своих бригад", – отмечается в сообщении.

Главнокомандующий отметил важность профессиональной подготовки сержантского состава. По его словам, чем лучше подготовлены украинские воины и сержанты, тем больше жизней удастся сохранить. В то же время это повысит эффективность по уничтожению врага и защите Украины.

Как писал OBOZ.UA, ранее Сырский подвел итоги зимнего периода и заявил, что за три месяца российская армия потеряла около 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. Среднесуточные потери противника составляли более тысячи человек. По словам главкома, за зиму украинские военные ликвидировали больше вражеских солдат, чем РФ смогла привлечь в свои ряды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!