"Это позорная история": Сырский впервые прокомментировал скандал с полком "Скеля"

Расследование фактов издевательств и небоевых смертей среди военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" началось ещё зимой, сразу же после того, как соответствующая информация поступила в высшее командование ВСУ. Работали Военная служба правопорядка и военный омбудсмен, более того, по полку было возбуждено несколько дел, и в высшем военном командовании считали, что в 425-м ОШП "Скеля" были сделаны выводы.

Видео дня

Об этом 30 июня рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Впервые комментируя ситуацию с ОШП "Скеля", он назвал ее "позорной историей".

Что сказал Сырский

"Это позорная история в том плане, что она вообще существует в Вооруженных силах – страны, которая находится в состоянии войны, и где военнослужащий точно не должен гибнуть в тылу, а должен готовиться к защите своего государства", – отметил генерал.

Сырский заверил: в Генштабе считали, что уже по факту зимнего расследования ВСП в полку сделали соответствующие выводы.

"Конечно, мы думали, что эти негативные явления устранены. Командир полка доложил, что все случаи выявлены, в отношении всех нарушителей приняты меры. А те люди, которые нарушали дисциплину и были нежелательны в полку или дискредитировали его, переведены в другие части", – рассказал генерал.

Но когда было обнародовано журналистское расследование и оно стало резонансным, в полк направили комплексную комиссию, в составе которой к ВСП присоединились офицеры Генштаба. Возглавил эту комиссию заместитель начальника Генштаба генерал Шевченко.

Перед комиссией поставили задачу "проверить все полигоны и всех людей" в связи с выявленными правонарушениями. Сырский обещает, что по итогам отчета комиссии последует максимально жесткая реакция.

"Сделаем всё для того, чтобы все случаи были раскрыты и все нарушители, в зависимости от того, какие нарушения они совершили, были наказаны. А если были совершены уголовные преступления – чтобы нарушители сели за решётку", – сказал он.

О чём идёт речь

425-й отдельный штурмовой полк "Скеля" был создан в 2022 году как отдельный разведывательный батальон "Скала" (название подразделение получило от позывного командира Юрия "Скалы" Гаркавого). До 2025 года это был 425-й отдельный штурмовой батальон "Скала", а сегодня – именно ОШП "Скеля".

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование в отношении нарушений в штурмовом полку "Скеля". Основанием послужили обнародованные в СМИ факты о насилии, злоупотреблении властью и десятках небоевых смертей среди военнослужащих этого ОШП.

Омбудсмен Ольга Решетилова утверждает, что о "сложной ситуации" в 425 ОШП "Скеля" она узнала еще весной прошлого года.

Как сообщал OBOZ.UA, уже в марте этого года, во время прохождения базовой военной подготовки, скончались трое военнослужащих, у которых диагностировали пневмонию. По имеющимся данным, все трое умерших были военнослужащими именно полка "Скеля".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!