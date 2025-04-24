Это опасно: пять вещей, которые нельзя оставлять в авто в жару

В жару автомобиль нагревается до критических температур: если на улице +27…+30°C, то в салоне может быть до +55…+60°C. И это серьезная угроза не только для вашего авто, но и для вещей, которые вы оставляете внутри.

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Самое главное – никогда не оставляйте в машине детей и животных, даже на несколько минут и с приоткрытыми окнами. OBOZ.UA рассказывает, что еще нельзя оставлять в автомобиле в жару.

Зажигалки

В жарком салоне зажигалка может взорваться, вызвать воспламенение и повредить авто. Лучше взять его с собой, чем потом ремонтировать машину.

Пластик и стекло

Эти материалы могут действовать как линза – фокусируя солнечный свет, они провоцируют возгорание. Особенно опасны:

пластиковые бутылки;

прозрачные контейнеры;

солнцезащитные очки;

стеклянные бутылки с водой.

Также важно знать: при нагревании пластик может выделять токсические вещества. А вода в бутылке – стать питомником бактерий.

Лекарство

Большинство медикаментов нельзя хранить при высокой температуре. Особенно это касается редких средств – в жару они могут испортиться и потерять эффективность.

Смартфоны и зарядные устройства

Температура свыше 35°C – критическая для многих гаджетов, в частности, для техники Apple. Перегрев может вывести устройства из строя.

Также не оставляйте зарядные устройства в прикуривателе – они могут расплавиться или привести к короткому замыканию.

Вино

Хранить вино в машине – плохая идея. От жары бутылка может откупорить или взорваться, а пятна от вина на обивке удалить почти невозможно.

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