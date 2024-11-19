'Это не просто цифра. Это 5 лет непрерывного труда': Telegram-канал 'Труха' отметил пятилетие выхода 'в эфир'

Самый популярный сегодня Telegram-канал "Труха" 19 ноября отметил свой первый "юбилей" – 5 лет со дня создания. Паблик поздравил свою многомиллионную аудиторию с этим днем, отметив, что именно подписчики являются движущей силой его достижений.

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Об этом говорится в публикации "Трухи" в честь своего пятилетия.

"Друзья, сегодня важный день для всех нас. Telegram-канала Труха – 5 лет! Это не просто цифра. Это пять лет непрерывного труда, совместных побед и пути к званию крупнейшего Telegram-канала Украины", – говорится в сообщении.

Telegram-канал вышел "в эфир" в ноябре 2019 года. Сначала он назывался "Тру Харьков" и публиковал локальный контент о городских событиях.

Изюминкой канала стало то, что активным источником информации выступали читатели. Через специальный бот они посылали фото и видео и даже получить за это вознаграждение. Канал развивался и приобретал популярность благодаря его подписчикам. "Труха" ценит это и благодарен каждому из них.

"Мы гордимся нашей аудиторией. Вы не просто читатели – вы наша движущая сила, наша мотивация, наше вдохновение", – пишет "Труха".

С началом полномасштабной войны канал начал публиковать много информации не только о событиях в Харьковской области, но и о всей Украине. Впоследствии канал был переименован в "Труха Україна".

А в 2023 году Telegram-канал был признан самым популярным в Украине.

"Труха Україна" не только занимается информацией, но и поддерживает наших защитников, собирая средства на их нужды.

"Это общее дело, и мы благодарим каждого из вас за доверие, за поддержку, за веру в нас", – поблагодарил канал своих подписчиков.