Это большой абсурд: Парубий раскрыл правду о Харьковских соглашениях и преследовании Порошенко

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", Председатель Верховной Рады восьмого созыва, Комендант Самообороны Майдана Андрей Парубий рассказал, как в 2010 году принимались скандальные Харьковские соглашения. Он отметил, что те, кто тогда вопреки национальным интересам поддержал предательские соглашения, сегодня в зале парламента голосуют вместе с партией власти. Петра Порошенко, который во времена Харьковских соглашений не имел никакой должности во власти и не был депутатом, пытаются привязать к этой истории.

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Об этом Парубий сказал в интервью журналистам.

"Фактически власть использует это событие, которое очень важно для истории Украины, как элемент политического шантажа. И для меня лично, для того, кто в тот день дал бой российской силе, это особенно досадно и особенно странно. Эти люди, которые были министрами в правительстве Януковича, которые, собственно, и готовили Харьковские соглашения, эти депутаты, которые реализовывали преступное наступление гибридной атаки на Украину, сегодня есть в Верховной Раде Украины. А обвинения выдвигаются по тому делу против Петра Порошенко, который не был ни министром, ни депутатом Верховной Рады и не занимал какой-либо из должностей, которые могли хотя бы теоретически влиять на подготовку и реализацию Харьковских соглашений. Это абсурд, свидетельствующий, что это дело превращается в элемент политической игры и политических преследований", – отмечает Парубий.

"После того, как Янукович стал президентом Украины, он шаг за шагом начал предпринимать действия по уничтожению суверенитета Украины и превращению Украины в марионетку России. Харьковские соглашения – это было кульминацией наступления на Украину, потому что они предполагали очень серьезный удар по украинскому суверенитету в пользу России. Поэтому для меня лично день ратификации был определяющим и важным. В тот день представители "партии регионов", коммунистической партии пришли в Верховную Раду Украины с георгиевскими лентами, которые позже стали символом агрессии. А мы, оппозиционные силы, пришли с голубовато-желтыми флажками. Мы готовились к этому дню как оппозиция. Нами был разработан общий план, заключавшийся в том, чтобы не дать возможности проголосовать "тушкам". Это была часть депутатов, перекупленных "партией регионов". Поэтому нами было принято решение заблокировать доступ к гнездам, где голосуют карты. Секторы и "Нашей Украины", и "Родины" были накрыты большим сине-желтым флагом, чтобы не дать им зайти и проголосовать", – вспоминает Парубий.

"Началось все с агрессивной атаки группы регионалов и коммунистов, фактически бросившихся в бой на наши сектора. Тогда у "партии регионов" было много откровенных боевиков, охранников олигархов", – говорит Парубий.

"Через некоторое время им удалось ворваться в наш сектор. Просто идя ногами по депутатам, по флагу сине-желтому, они фактически захватывали часть нашего сектора. В зале начали летать дымовые шашки", – рассказывает депутат.

"В тот день у меня был сломан нос, была черепно-мозговая травма, у меня было сломано несколько ребер. Более того, вышло то, чего не могло никак случиться. В зал кроме народных депутатов не имеет права никто заходить, ни работники УГО, ни работники аппарата во время проведения сессии. Но тогда работники УГО стояли вокруг Литвина, который вел сессию, и защищали его зонтиками от летевших в президиум яиц. А работники аппарата, которых заставили зайти в зал и поменять гнезда, в которые заходит карточка, чтобы они могли воспользоваться картами "тушек", которые не были даже в Украине. И только благодаря преступным, агрессивным действиям в Верховной Раде Украины им удалось запихнуть карточки. Вопреки любому регламенту, любой логике и любому здравому смыслу они провели это так называемое псевдоголосование. И объявили, что Харьковские соглашения ратифицированы", – говорит Андрей Парубий.

"Этот первый бой дал нам возможность сплотиться и позволил понимать уровень той опасности, который несет режим Януковича для Украины. Было открыто дело по терроризму против меня, против Грымчака. Нас обвинили в том, что мы использовали дымовые шашки в зале, что это, мол, могло нанести вред жизни и здоровью народных депутатов. Уже позже, после Революции Достоинства, это уголовное дело против меня было закрыто, но все эти годы теми или иными способами власти пытались меня запугивать, шантажировать и говорить, что в любой момент я могу быть арестован и брошен за решетку", – отмечает Парубий.

Это большой абсурд, когда сегодня власть, правоохранительные органы активно поднимают вопросы Харьковских соглашений и ищут виновных. В то время те же депутаты из "партии регионов", которые тогда голосовали, которые тогда участвовали в зверской атаке на украинские силы, сегодня мало того, что находятся в зале Верховной Рады Украины, они синхронно голосуют с партией власти и являются такой частью неформальной коалиции, как они сами себя называют "военнопленными", которые должны поддерживать Андрей Парубий.

"Петр Алексеевич активно участвовал в Оранжевой революции, которая, как известно, сделала все возможное, чтобы тогда не удалось пути поставить Януковича во главе государства. Я помню Петра Порошенко во время Революции достоинства, когда он активно участвовал, где фактически и решался вопрос, быть или не быть Украине. Когда многие из действующей власти делали карикатуры на Майдан. Когда они ездили в Москву, Петр Порошенко был на Майдане. И вместе с миллионами других украинцев боролся за будущее Украины против агрессии России", – констатирует Парубий.

Он отмечает: преследование лидера оппозиции не просто абсурдно, но и очень опасно. "Путину необходима дестабилизация внутри Украины. Это тот период, когда мы должны создать коалицию единства, правительство национального единства, чтобы соответствовать тем вызовам, которые стоят перед Украиной. К сожалению, этим делом власти демонстрируют свою неготовность к этим вызовам", – отмечает Андрей Парубий.