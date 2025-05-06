'Это как глоток свежего воздуха': как психологи Фонда Рината Ахметова помогают детям во время войны

Ежегодно 7 мая отмечают День распространения информации о детской депрессии. Это напоминание о важности своевременного распознавания признаков травмы, оказания необходимой поддержки и обеспечения доступа к лечению, чтобы пострадавшие дети могли развиваться эмоционально и психологически здоровыми личностями.

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Сейчас Фонд Рината Ахметова – в условиях полномасштабной войны - сосредотачивает особое внимание, в частности, на психологической реабилитации детей, пострадавших в результате боевых действий. Эта помощь реализуется через программу "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины", начатую еще в 2015 году. Она стала ответом на насущную потребность в психологической реабилитации украинских детей из-за войны на Донбассе. Сейчас психологическая помощь оказывается детям уже по всей Украине.

В рамках программы реализуется "Блогер Кэмп" – активность, во время которой дети в возрасте от 10 до 16 лет отдыхают, проходят психологическую реабилитацию и овладевают навыками блогерства. Во время смен в Кемпе для детей организовывают сеансы арт-терапии, песочной терапии и занятия по лепке. Это помогает выразить эмоции через творчество.

Преодолеть переживания и страхи детям помогают квалифицированные психологи Фонда Рината Ахметова. Важной частью программы во время "Блогер Кэмп" являются индивидуальные консультации со специалистами. Такие разговоры тет-а-тет позволяют детям стабилизировать психологическое состояние и найти внутренние ресурсы для преодоления последствий войны.

"Это как глоток свежего воздуха для этих детей. Ведь дома они не могут говорить о многих вещах, не могут расслабиться – там постоянная опасность. Здесь дети "выгружают" свои тяжелые военные истории через игры, арт-терапию и живое общение", – объясняет психолог Фонда Людмила.

Для самых маленьких специалисты Фонда разработали уникальный путеводитель психологической самопомощи "Время заботы о себе". Практическое пособие содержит упражнения и советы, которые помогут детям в игровой форме восстановить эмоциональное равновесие, справиться со стрессом и постепенно обрести уверенность в завтрашнем дне. Пособие создано квалифицированными психологами с учетом 10-летнего опыта реализации проекта.

Скачать пособие можно по ссылке.

Благодаря проекту "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" почти 5 тысяч детей со всей страны смогли отдохнуть, восстановиться и пройти психологическую реабилитацию. Всего в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям" помощь уже получили около 6 миллионов украинских детей.

"Ринат Ахметов – Детям. Помощь, которая дарит завтра!"